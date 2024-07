Affrettati! Monster Hunter Stories 2 per Nintendo Switch in OFFERTA! SOLO 35€!

Se siete appassionati di giochi di ruolo e amate il mondo di Monster Hunter, non potete perdervi l'incredibile offerta su Amazon per la versione Nintendo Switch di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin per Nintendo Switch a soli 34,70€, con uno sconto del 6% rispetto al prezzo più basso recente di 36,99€!

Monster Hunter Stories 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (qui trovate la nostra recensione completa) vi invita a diventare un Rider e a stringere legami con i vostri Monsties, combattendo al loro fianco. In questo avvincente gioco di ruolo, vi troverete nei panni del nipote di Red, un leggendario Rider, e la vostra avventura inizierà con un incontro fatale con Ena, una ragazza Wyveriana che vi affida un uovo destinato a schiudere un Rathalos leggendario capace di portare distruzione se risvegliato.

In Monster Hunter Stories 2, esplorerete un vasto mondo liberamente, visitando luoghi come Alcala, Lamure e il Villaggio di Mahana. Godetevi i paesaggi mozzafiato o galoppate in sella al vostro Monstie mentre scoprite i segreti di questo universo. Il gioco vi offre la possibilità di scegliere tra varie armi e di prepararvi a combattimenti strategici in tempo reale. Lavorate in sinergia con il vostro Monstie per sferrare incredibili attacchi combinati e, se chiamate un compagno in battaglia insieme al suo Monstie, avrete ancora più chance di vittoria​.

Uno degli aspetti più entusiasmanti di Monster Hunter Stories 2 è la nuovissima modalità multiplayer. Potrete partecipare a missioni cooperative online, affrontando mostri imponenti insieme ai vostri amici, oppure competere contro di loro in battaglie competitive. Questa modalità aggiunge un ulteriore livello di divertimento e sfida, permettendovi di testare le vostre abilità di combattimento e strategia contro altri giocatori​.

Monster Hunter Stories 2 è un titolo di alta qualità e pieno di avventure emozionanti per Nintendo Switch.

