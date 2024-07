AFFRETTATEVI: ASUS ROG Ally in SCONTO! La pagate MENO di 589€!

Se siete appassionati di gaming e desiderate un'esperienza portatile senza compromessi, ASUS ROG Ally è la console che fa per voi. Attualmente in offerta su Amazon a soli 588,28€, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo consigliato, questa console rappresenta un'opportunità imperdibile per portare i vostri giochi preferiti sempre con voi ovunque andiate.

ASUS ROG Ally, chi dovrebbe acquistarla?

ASUS ROG Ally (qui trovate la nostra recensione completa) è una console portatile che integra prestazioni elevate e versatilità, rendendola una scelta ideale per i gamer più esigenti. Equipaggiata con un processore AMD Ryzen Z1 Extreme, 16 GB di RAM e un SSD PCIe 4.0 da 512GB, offre una potenza di calcolo straordinaria, capace di gestire senza problemi i giochi più recenti e impegnativi. Inoltre, il display Full HD da 7 pollici con risoluzione 1080p e frequenza di aggiornamento di 120 Hz garantisce immagini nitide e fluide, mentre la tecnologia AMD FreeSync Premium elimina i problemi di tearing e stuttering per un'esperienza visiva impeccabile​.

Oltre alla potenza hardware, ASUS ROG Ally si distingue per la sua ergonomia e portabilità. Con un peso di soli 608 grammi, è progettata per essere comoda durante lunghe sessioni di gioco. Il sistema di raffreddamento a doppia ventola con heatpipes anti-gravità assicura che il dispositivo rimanga fresco anche durante i momenti di gioco più intensi. La batteria può essere ricaricata al 50% in soli 30 minuti grazie alla tecnologia di ricarica rapida​.

Una delle caratteristiche più interessanti dell'ASUS ROG Ally è la sua versatilità. Con il sistema operativo Windows 11 Home, avrete accesso a tutte le principali piattaforme di gioco, come Steam, Xbox Game Pass, Epic Games Store e molte altre. Questo vi permette di avere a disposizione la vostra intera libreria di giochi ovunque vi troviate. Inoltre, la console può essere utilizzata come un PC portatile a tutti gli effetti, ideale per attività di produttività o intrattenimento quando non state giocando​.

In sintesi, ASUS ROG Ally è la scelta perfetta per chi cerca un dispositivo gaming portatile che non scende a compromessi. Con prestazioni di alto livello, un design ergonomico e una connettività versatile, offre tutto ciò di cui avete bisogno per un'esperienza di gioco senza limiti. Approfittate di questa offerta e portate a casa la ROG Ally a un prezzo incredibile di 588,28€ su Amazon​.

