Acquista una Nintendo Switch e ottieni 3 mesi gratis di NOW da Gamestop!

Questo Natale, GameStop propone un'offerta imperdibile per gli appassionati di videogiochi e intrattenimento: acquistando un prodotto ufficiale Nintendo nuovo, come la Nintendo Switch, riceverete in omaggio i primi 3 mesi di abbonamento a NOW, il servizio di streaming di Sky. L'offerta è valida fino al 22 gennaio 2025, salvo esaurimento scorte. Vi consigliamo anche di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori accessori per Nintendo Switch per ulteriori consigli.

Nintendo Switch è una console versatile che offre un'esperienza di gioco unica, permettendovi di divertirvi sia a casa che in mobilità. Con un catalogo ricco di titoli esclusivi e adatti a tutte le età, rappresenta il regalo ideale per le festività. Inoltre, grazie all'abbonamento a Nintendo Switch Online, potrete accedere al multiplayer online, a una selezione di giochi classici e a offerte esclusive.

L'abbonamento a NOW vi consentirà di accedere a una vasta gamma di Serie TV e Show, tra cui produzioni originali e contenuti di successo internazionale. Potrete guardare i vostri programmi preferiti su diversi dispositivi, come Smart TV, smartphone, tablet, console di gioco, NOW Smart Stick, Fire TV, Apple TV e PC. Dopo i primi 3 mesi gratuiti, l'abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo di 8,99€ al mese, salvo disdetta entro 24 ore dalla fine del periodo promozionale.

Per usufruire dell'offerta, è sufficiente acquistare un prodotto Nintendo nuovo presso GameStop. Riceverete un codice promozionale che potrete attivare sul sito di NOW a partire dal 21 dicembre 2024 fino al 31 gennaio 2025. L'offerta è valida solo per i nuovi clienti o per i già clienti NOW che non abbiano attivo alcun Pass.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione per combinare il meglio del gaming e dell'intrattenimento. Regalatevi o regalate ai vostri cari una Nintendo Switch e godetevi 3 mesi di NOW in omaggio, per un Natale all'insegna del divertimento e della qualità.