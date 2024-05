50€ per l'edizione speciale di Asterix & Obelix Slap Them All!

Assassin's Creed Shadows è ormai ufficiale ma bisogna attendere il mese di novembre per l'uscita ufficiale. Mentre aspettate l'arrivo del pre-order, oggi vi segnaliamo un'offerta imperdibile su Amazon per l'Ultra Collector's Edition di Asterix & Obelix Slap Them All! Ideale per i fan dai 7 anni in su, questo fantastico set viene offerto a soli 49,99€, rispetto al prezzo originale di 53,69€. Questa edizione limitata non solo include quattro giochi emozionanti per Nintendo Switch, ma arricchisce la vostra collezione con statuette, una lampada LED, adesivi, stampe d'arte e molto altro. Un'autentica perla per i collezionisti e gli amanti del duo gallico, disponibile solo fino ad esaurimento scorte. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di immergervi nelle avventure di Asterix e Obelix con un tocco di esclusività!

Ultra Collector's Edition di Asterix & Obelix Slap Them All! per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Ultra Collector's Edition di Asterix & Obelix Slap Them All! rappresenta un oggetto da collezione imperdibile per gli appassionati della serie e i giocatori di ogni età, consigliato specialmente a partire dai 7 anni in su. Incarna la scelta ideale per chi cerca un'esperienza ludica ricca e variegata, con la possibilità di immergersi in quattro giochi diversi, tutti fedeli al mondo disegnato dagli immortali René Goscinny e Albert Uderzo.

Questa edizione include non solo il gioco fisico di Asterix & Obelix Slap Them All!, ma anche Asterix & Obelix XXL Romastered, Asterix & Obelix XXL 2 Remastered e Asterix & Obelix XXL 3 The Crystal Menhir, disponibili tramite codici per Nintendo Switch. L'aspetto collezionabile viene esaltato da oggetti esclusivi come le statuette di Asterix e Obelix, una lampada LED, adesivi, set di monete e sottobicchieri che diventano veri e propri oggetti da esposizione.

Acquistando l'Ultra Collector's Edition di Asterix & Obelix Slap Them All! vi garantirete non solo un’esperienza di gioco ampliata grazie all’accesso a tre giochi aggiuntivi, ma avrete anche la possibilità di godervi una vasta gamma di oggetti da collezione esclusivi. Grazie alle sue caratteristiche uniche e al suo valore collezionistico, raccomandiamo l'acquisto a tutti i fan dei due Galli più amati del mondo dei fumetti, soprattutto considerando il prezzo di 49,99€ invece di di 53,69€. Non perdete l'occasione di aggiungere questo gioiello alla vostra collezione!

Vedi offerta su Amazon