Abbattere Gwyn, Lord of Cinder, è un traguardo che pochi dimenticano. Ma farlo alla veneranda età di 69 anni e come primo videogioco in assoluto? È qualcosa che definisce una leggenda.

La storia arriva da YouTube, dove il creatore di contenuti Babe1Babe2 ha sfidato suo padre, inizialmente scettico verso i videogiochi, a giocare e completare Dark Souls (che trovate su Amazon).

L’uomo, soprannominato affettuosamente GigaDad, aveva sempre considerato il gaming una «perdita di tempo», ma ha deciso di accettare la sfida, soprattutto per avvicinarsi a suo figlio.

Ci sono voluti nove mesi, oltre 1.400 morti virtuali e una pazienza fuori dal comune, ma alla fine GigaDad ha sconfitto l’iconico boss finale, entrando ufficialmente nel club di coloro che possono dire di aver terminato un titolo FromSoftware. Un’impresa che molti giocatori esperti faticano ancora a portare a termine.

Ma la parte più commovente della vicenda non è tanto il traguardo, quanto le parole che GigaDad ha pronunciato per spiegare il suo gesto: «L’ho fatto perché ti voglio bene. Non volevo imparare solo i videogiochi, volevo conoscere meglio te. E ci sono riuscito in entrambi i casi».

Oggi, GigaDad è un ospite abituale nei livestream del figlio, dove interagisce con la community e si è guadagnato il rispetto di tutti, proprio come un boss finale degno di questo nome.

Questa storia ci ricorda che i videogiochi possono essere molto più di un passatempo: sono anche un linguaggio, un terreno comune in cui generazioni diverse possono incontrarsi, capirsi, e volersi un po’ più bene. Che poco non è.

