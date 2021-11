Arrivano 76 nuovi giochi per Xbox in retrocompatibilità, possono bastare?

Microsoft festeggia i 20 anni di Xbox con un altro carico di giochi in retrocompatibilità, l’ultimo per festeggiare il compleanno.

Le nuove console di casa Microsoft, come Xbox Series S, hanno la possibilità di far godere ai giocatori delle vecchie glorie del passato.

Oggi, insieme a questo carico di giochi, Microsoft ha anche fatto un grande regalo a tema Halo a tutti i giocatori.

Mentre Xbox Game Pass, uno dei fiori all’occhiello della recente storia Microsoft, si rivela un modello sempre più solido nonostante tutto.

Il programma di retrocompatibilità di Xbox è stato messo in pausa un paio di anni fa, ma torna oggi in pompa magna per l’ultima volta.

Per festeggiare i 20 anni di Xbox, Microsoft ha aggiunto ben 76 giochi al catalogo di quelli disponibili per la retrocompatibilità.

La lista è decisamente corposa, come riporta The Verge, e non è solo basata sulla quantità ma anche sulla qualità.

I titoli inseriti sono veramente tanti, e comprendono anche dei grandi classici come Max Payne, Dead or Alive Ultimate, e Star Wars Jedi Knight II. Ecco la lista completa:

50 Cent: Blood on the Sand

Aces of the Galaxy

Advent Rising

Adventure Time: The Secret of the Nameless Kingdom

Are You Smarter Than a 5th Grader? Make the Grade

Avatar: The Last Airbender – The Burning Earth

Bankshot Billiards 2

Beautiful Katamari

Binary Domain

Black College Football Xperience: Doug Williams Ed

Cloning Clyde

Conan

Darwinia+

Dead or Alive Ultimate

Dead or Alive 3

Dead or Alive 4

Death by Cube

Disney Universe

Disney’s Chicken Little

Elements of Destruction

F.E.A.R.

F.E.A.R. 2: Project Origin

F.E.A.R. 3

F.E.A.R. Files

The First Templar

Gladius

Gunvalkyrie

Islands of Wakfu

Lego The Lord of the Rings

Manhunt

Max Payne

Max Payne 2: The Fall of Max Payne

Max Payne 3

Mini Ninjas

Mortal Kombat

Mortal Kombat vs. DC Universe

MX vs. ATV Alive

MX vs. ATV Untamed

NIER

Novadrome

Oddworld: Munch’s Oddysee

Onechanbara: Bikini Samurai Squad

Otogi: Myth of Demons

Otogi 2: Immortal Warriors

The Outfit

Outpost Kaloki X

Quake Arena Arcade

R.A.W. – Realms of Ancient War

Red Dead Revolver

Resident Evil: Operation Raccoon City

Ridge Racer 6

Rio

Risen

Risen 2: Dark Waters

Rock of Ages

Sacred 2: Fallen Angel

Scramble

Screwjumper!

Secret Weapons Over Normandy

Skate 2

SpongeBob SquarePants Underpants Slam!

SpongeBob’s Truth or Square

Star Wars Starfighter: Special Edition

Star Wars: Episode III Revenge of the Sith

Star Wars: The Clone Wars

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast

Switchball

Thrillville

Thrillville: Off the Rails

Time Pilot

TimeSplitters 2

TimeSplitters: Future Perfect

Toy Story Mania!

Vandal Hearts: Flames of Judgment

Viva Piñata: Party Animals

Warlords

Ogni titolo Xbox e Xbox 360 supporta l’Auto HDR sulle console Series X|S, e i giochi per la prima Xbox avranno anche una risoluzione aumentata.