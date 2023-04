Arcane Stagione 2 su Netflix, brutte notizie sulla data di uscita

Arcane, la serie Netflix ambientata nel mondo di League of Legends, avrà prossimamente anche una seconda stagione, sebbene ora sono arrivate brutte notizie circa la data di uscita.

Nonostante fossero diversi ad aver storto il naso per il fatto che lo show fosse ispirato a LoL (che trovate anche su Amazon), in molti si sono dovuti ricredere.

Arcane, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione, ce l’ha fatta, tanto che l’hype verso la Stagione 2 è sicuramente molto alto.

Ora, dopo che i creatori dello show hanno svelato ai fan alcuni piccoli dettagli del nuovo ciclo di episodi, arrivano notizie non troppo positive relative alla release, la quale salterà il 2023.

La seconda stagione di Arcane non arriverà infatti troppo presto, come confermato da Riot Games. Il CEO Nicolo Laurent ha infatti confermato che la nuova serie non uscirà quest’anno.

«Ho appena guardato il terzo episodio della Stagione 2 prima del mio volo per la Cina, per cui stiamo facendo progressi», ha reso noto ai microfoni di IGN US.

E ancora: «[La Stagione 2] non è ancora pronta, ma ci sono due ragioni per questo. Uno, non bisogna andare di fretta, visto che la qualità richiede tempo. Questa è la buona ragione. La seconda – e cattiva – ragione, è che non sapevamo se la Stagione 1 sarebbe stata un successo.»

«Se l’avessi saputo, avremmo potuto iniziare la Stagione 2 molto prima, ma non lo sapevamo per cui abbiamo aspettato un po’ e adesso ne stiamo pagando il prezzo. Per cui, purtroppo, non arriverà quest’anno».

Restando in tema, anche Hideo Kojima è rimasto seriamente colpito dalla qualità della prima stagione di Arcane, svelando un retroscena davvero curioso.

Ma non solo, nelle scorse settimane è stato svelato il gameplay e la grafica di Project L, il nuovo picchiaduro ambientato nell’universo di League of Legends.