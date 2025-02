Aspettando gli spin-off, Arcane di Netflix continua a fare incetta di premi

Arcane è stata una di quelle trasposizioni dei videogiochi in grado di lasciare il segno, e la produzione congiunta Netflix, Riot Games e Fortiche continua a farlo anche ai festival visto che sta ricevendo altri premi per la sua qualità durante gli Annie Awards.

Gli Annie Awards, considerati gli Oscar dell’animazione, celebrano ogni anno il talento e l’innovazione nel settore, premiando le opere più significative tra film, serie TV e cortometraggi.

Nel corso della manifestazione, Arcane ha conquistato ben sette riconoscimenti nella categoria TV/Media.

Tra questi spicca il più prestigioso è inevitabilmente quello per la Miglior Regia, confermando ancora una volta l’eccellenza della serie ispirata all’universo di League of Legends.

Con questi premi, Arcane entra nella storia come la serie animata più premiata di sempre agli Annie Awards, per altro con sole due stagioni all'attivo.

Ecco il palmarès completo di Arcane agli Annie Awards 2025:

Miglior Regia – Pascal Charrue, Arnaud Delord, Barthélémy Maunoury

Miglior Montaggio – Nazim Meslem, Gilad Carmel, Roberto Fernandez

Miglior Animazione dei Personaggi – Tom Gouill

Miglior Direzione Artistica – Arnaud-Loris Baudry, Julien Georgel, Faustine Dumontier, Charlotte O’Neill

Miglior Storyboard – Joséphine Meis

Migliori Effetti Speciali – Guillaume Degroote, Aurélien Ressencourt, Adam Bachiri, Guillaume Zaouche, Jérôme Dupré

Miglior Colonna Sonora – Ryan Jillian Santiago, Alexander Seaver, Simon Wilcox

Vedremo se Arcane riuscirà a replicarsi in qualche modo in un probabile sequel, oppure in uno degli spin-off che sono stati confermati tempo fa.

Nel nostro piccolo anche io ho premiato in maniera reboante Arcane, perché di prodotti così ne escono pochi. Come ho detto nella mia recensione, infatti, «la serie Netflix e Riot Games è un unicum, un vera opera d’arte generazionale».

Una produzione che è stata capace anche di lanciare definitivamente Ella Purnell nello star system, insieme ovviamente ai tanti film e serie TV in cui ha dimostrato il suo talento. Tuttavia l'attrice, dopo l'ulteriore esperienza di Fallout con Prime Video, ha deciso che vorrà rimanere lontana dai videogiochi per un po'.