Arcane, la serie di League of Legends ha convinto Kojima (e svela un retroscena)

Arcane, la serie prodotta da Netflix ambientata nell’universo di League of Legends, si è rivelata una incredibile sorpresa che ha convinto davvero tutti, anche e soprattutto chi il gioco di Riot Games non ha mai saputo digerirlo.

Lo show è riuscito a conquistare anche Hideo Kojima, il papà di Death Stranding e Metal Gear Solid, amante da sempre del cinema e del medium televisivo: il director giapponese ha infatti condiviso sui social il proprio entusiasmo per la serie.

Del resto, se lo show è già riuscito a guadagnarsi una meritatissima seconda stagione, ci sono motivi sicuramente più che validi: la narrazione e i personaggi sono estremamente convincenti, così come lo stile d’animazione.

Hideo Kojima ha però segnalato un curioso retroscena per celebrare la serie, lasciando intendere di essere rimasto inizialmente scettico sulla buona riuscita della serie.

Come riportato da Destructoid, il creatore di Death Stranding ha infatti svelato di aver già visto le prime quattro puntate di Arcane, rimanendone entusiasta.

Inoltre, pare che Kojima fosse stato invitato ad assistere a una preview di Arcane, ma scelse di rifiutare la proposta: dopo aver visto però l’ottimo risultato dello show, ha detto di essere dispiaciuto di non aver accettato.

2/2

A digital video achievement between realism and art, following in the footsteps of "Spider-Verse", "Love", "Death & Robots" and "Witness"! The future of animation and CG!

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) November 28, 2021