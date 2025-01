Il sequel di Arcane è nascosto nel nuovo trailer di League of Legends

League of Legends ospiterà una parte della storia presente nel futuro di Arcane, almeno stando a quanto emerge dal nuovo trailer che racconta le novità della stagione 2025 del moba di Riot Games.

L'azienda ha infatti lanciato un nuovo trailer cinematografico qualche ora fa, ad opera sempre del fedelissimo studio Fortiche già autore di Arcane, in cui viene presentata quella che sarà la storia alla base della stagione 2025 di League of Legends.

La stagione inizierà il 9 gennaio e si concentrerà su Noxus, uno dei principali imperi politici del mondo di Runeterra, un tema già approfondito nella seconda stagione di Arcane con il personaggio di Ambessa e la storyline di Mel.

Ed è proprio quest'ultima, che sarà un personaggio giocabile in futuro, ad essere parte del nuovo trailer che potete vedere qui di seguito (oppure a questo link).

Nel filmato, realizzato con la stessa cura con cui abbiamo potuto ammirare il citato Arcane, mostra diverse storie intrecciate. Da Katarina a Elise passando per il noxiano Darius che affronta il troll dei ghiacci Trundle.

C'è anche la citata Mel che sembra tornare a Noxus, proprio come accade nel finale della serie Netflix. Inoltre, nella parte finale del trailer vediamo i personaggi di Vladimir e LeBlanc, membri della Rosa Nera menzionata in Arcane (quante conferme ci servono ancora?), che fanno chiaro riferimento agli eventi della serie Netflix con frasi come «sfruttare l’opportunità che è giunta sulle nostre coste» e «Piltover è stata una lezione».

Visto che sono in cantiere alcuni spin-off di Arcane, è probabile che il trailer lanciato oggi da Riot Games ci abbia mostrato alcuni dei personaggi del nuovo show di Fortice su League of Legends.

Anche perché, parlando di meri denari, degli asset del genere non si utilizzano solo per il filmato promozionale di un aggiornamento di un gioco.

Per altre notizie dal mondo di League of Legends, il colosso di Riot Games non poteva farsi mancare anche il gioco di carte collezionabili fisico. Si chiama Project K e qui trovate tutti i dettagli.