Arcane Stagione 2 si farà davvero: ecco i primi dettagli

Arcane, la serie Netflix ambientata nel mondo di League of Legends, si è rivelata essere una delle sorprese della passata stagione, imponendosi come uno degli show ispirati a un videogioco migliori di sempre.

Nonostante fossero in molti ad aver storto il naso per il fatto che fosse ispirata a LoL (che trovate anche su Amazon), in altrettanti si sono dovuti ricredere.

I videogiochi ultimamente se la stanno cavando alla grande al di fuori del loro medium di appartenenza e Arcane, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione, ce l’ha fatta.

Ora, come riportato anche da Dexerto, la Stagione 2 di Arcane è in arrivo e i creatori dello show stanno svelando ai fan alcuni piccoli dettagli in vista del rilascio.

La serie televisiva di successo basata sul popolare MOBA ha ottenuto innumerevoli riconoscimenti per la sua prima stagione, la quale ha approfondito le storie di Jinx (Powder), Vi, Caitlyn, Jayce e altri personaggi di Runeterra.

La serie è in fase di produzione e gli showrunner Christian “Praeco” Linke e Alex Yee hanno spiegato per sommi capi ciò che ci aspetterà da questo secondo ciclo di episodi.

Se pensavate che il finale della Stagione 1 fosse un cliffhanger, Linke e Yee hanno usato due parole per descrivere ciò che la seconda stagione ha in serbo, rispettivamente “guerra” e “rubicone”.

Ma non solo: potrebbero essere raccontati altri dettagli sul passato di Jayce e su come è stato salvato da un misterioso mago. Riot ha anche promesso una serie di flashback di Silco, Vander e Powder, al fine di approfondire la complicata relazione tra i tre.

Restando in tema, anche Hideo Kojima è rimasto seriamente colpito dal valore della prima stagione di Arcane, svelando un retroscena molto curioso.

Infine, nelle scorse settimane è stato svelato il gameplay e la grafica di Project L, il nuovo picchiaduro ambientato nell’universo di League of Legends.