Per quanto bello, Arcane è stato un flop

Arcane, la serie animata di Riot Games ambientata nell'universo di League of Legends, è stata un fenomeno acclamato dalla critica e premiato con numerosi riconoscimenti, ma a quanto pare è andata davvero male per quanto riguarda gli introiti.

La serie nata dall'universo di LoL (che trovate su Amazon) non ha infatti deluso le aspettative dei fan, un po' meno per quanto riguarda gli investitori, i produttori e i finanziatori.

Difatti, secondo un rapporto di Bloomberg (via The Gamer), dietro le quinte la realtà economica è ben diversa: il progetto sarebbe stato un pesante fallimento finanziario per Riot.

La produzione di Arcane ha richiesto un investimento di circa 250 milioni di dollari per due stagioni, una cifra che include anche le massicce spese di marketing e le campagne per i premi.

Nonostante l'investimento colossale, Riot non avrebbe avuto un piano robusto per recuperare questi costi.

Un portavoce dell'azienda ha dichiarato che Arcane è stato un successo secondo «tutte le misure interne», ma il rapporto evidenzia divisioni interne sull'allocazione delle risorse verso un progetto che non generava entrate dirette.

L'obiettivo principale di Arcane era ampliare l'appeal di League of Legends, il colosso MOBA su cui Riot basa gran parte del proprio successo finanziario. Tuttavia, nonostante l'entusiasmo generato dalla serie, i numeri non hanno rispettato le aspettative.

Sebbene ci sia stato un aumento di download e tentativi di nuovi giocatori su LoL, la maggior parte non è rimasta attiva.

Questa situazione non è un caso isolato. Riot ha tentato negli anni di diversificare il proprio business con iniziative come Riot Forge, dedicata a giochi spin-off dell'universo di Runeterra, e il gioco di carte Legends of Runeterra.

Nonostante il successo critico di alcuni di questi progetti, gli impatti commerciali sono stati limitati, che piaccia o no.

La storia di Arcane mette quindi in evidenza i limiti di una strategia di diversificazione che, pur ambiziosa, non sembra essere sostenibile a lungo termine senza un ritorno economico adeguato.

Chissà che gli spin-off probabilmente in pre-produzione non possano migliorare una situazione economica a quanto pare non delle migliori.