Arcane è ufficialmente la serie TV tratta da un videogioco con la media voto più alta di sempre, con un impressionante 9/10 su IMDb.

Un risultato che, di fatto, supera anche The Last of Us, la produzione HBO che per molti era già scritta come il nuovo standard qualitativo per le trasposizioni videoludiche. E invece no: il trono è di League of Legends.

La ricerca, condotta da Chicks Gold, ha analizzato tutte le principali serie tratte da videogiochi, scoprendo che Arcane, l’opera animata di Fortiche del 2021, non solo è la più amata in termini di punteggio medio, ma è anche tra le più recensite di sempre, con quasi 400.000 valutazioni.

Una valanga di consensi che conferma quanto l’universo di League of Legends sia riuscito a parlare anche a chi non ha mai toccato il MOBA di Riot.

Subito dietro troviamo Steins;Gate (8,8/10), serie cult per gli amanti della fantascienza, e The Last of Us (8,6/10), che resta una trasposizione di altissimo livello ma perde la corona a favore di un prodotto animato.

Quarta posizione per Fallout (8,3/10), vera rivelazione del 2024, e quinta per Castlevania (8,3/10), la serie che ha aperto la strada al boom delle adattamenti animati su Netflix.

La top 10 delle migliori serie TV tratte da videogiochi

Arcane – 9/10 (League of Legends) Steins;Gate – 8,8/10 The Last of Us – 8,6/10 Fallout – 8,3/10 Castlevania – 8,3/10 Clannad: After Story – 8,19/10 Inazuma Eleven – 8,16/10 Gangs of London – 8/10 Fate/stay night [Unlimited Blade Works] – 7,99/10 When They Cry: Kai – 7,96/10

Interessante anche l’altro lato della classifica: il peggior adattamento di sempre è Candy Crush, con un disastroso 2,76/10, praticamente un fallimento annunciato per un’idea che sembrava nata più per cavalcare un brand popolare che per raccontare qualcosa di realmente interessante.

Il messaggio è chiaro: non basta avere un grande videogioco alle spalle per creare una serie memorabile. Arcane dimostra che serve visione artistica, scrittura solida e il coraggio di parlare anche a un pubblico nuovo. The Last of Us resta un gioiello televisivo, ma la prossima volta HBO dovrà alzare ancora di più l’asticella se vuole riconquistare il trono.