Apex Legends, leak “svela” nuova leggenda della Stagione 11 (e le abilità)

La Stagione 11 di Apex Legends non è ancora stata confermata ufficialmente dagli sviluppatori, ma secondo i dataminer della community non solo sarebbe già in lavorazione, ma la nuova leggenda giocabile potrebbe essere praticamente pronta.

Ricordiamo infatti che la decima stagione è disponibile da agosto, dunque appare sempre più probabile che l’annuncio del prossimo evento possa arrivare da parte degli sviluppatori di Titanfall 2 già nei prossimi giorni.

L’ultima season è comunque stata afflitta da diversi problemi che hanno reso Apex Legends «ingiocabile», come ammesso perfino dagli stessi sviluppatori.

Molti giocatori hanno continuato a riscontrare errori perfino dopo le ultime patch, frustrando la community che oggi si augura che situazioni simili non si verifichino mai più.

Per quanto riguardo invece il futuro del gioco, secondo quanto segnalato dal dataminer Garret, uno dei più conosciuti nella community del battle royale di Respawn, all’interno dei file di gioco ci sarebbero due nuove leggende in attesa di essere introdotte, ma una di queste potrebbe arrivare a partire dalla prossima stagione (via DualShockers).

Si tratterebbe di Ash, dato che recentemente sarebbero state scovate anche le abilità di questa nuova leggenda: come ha svelato in un suo video su YouTube, questo personaggio porterebbe con sé una skill molto interessante.

L’abilità «Mark Death», una citazione alla modalità di Titanfall 2 «Marked for Death», permetterebbe ad Ash di creare una grande area che aumenterebbe i danni inflitti al suo interno, organizzando dunque una vera e propria trappola per i propri avversari.

I file attualmente presenti all’interno del gioco svelerebbero anche la sua abilità Ultimate, che permetterebbe l’apertura rapida di portali all’inizio e alla fine di uno scatto, consentendo dunque di potersi spostare lungo la mappa con maggior rapidità.

Il datamine avrebbe inoltre svelato la presenza di un suo nuovo episodio legato alle storie, come ulteriore indizio dell’imminente arrivo di Ash come parte della Stagione 11.

Naturalmente invitiamo a prendere questo rumor con le dovute precauzioni, in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Respawn Entertainment: resta infatti possibile che i piani possano sempre cambiare all’improvviso.

Sembrerebbe dunque che Respawn Entertainment abbia confermato attraverso Apex Legends di non aver ancora dimenticato Titanfall: gli sviluppatori hanno recentemente riacceso le speranze per un terzo capitolo.

Una delle feature maggiormente richieste su Apex Legends arriverebbe proprio da Titanfall: un fan ha deciso di importarla manualmente, pur non essendo ovviamente utilizzabile online.

Al momento non sono invece spuntati aggiornamenti veri e propri sulla Stagione 11, che potrebbe effettivamente seguire l’esempio della Stagione 10 e non fare rivoluzioni.