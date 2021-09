Titanfall 3 si farà davvero? Respawn riaccende le speranze

Nonostante l’incredibile successo ottenuto da Apex Legends, i fan di Respawn Entertainment continuano a essere molto legati a Titanfall, un franchise il cui secondo capitolo avrebbe probabilmente meritato maggior fortuna.

La community è infatti ancora speranzosa di vedere un sequel ufficiale di Titanfall 2, nonostante fino ad ora non siano ancora arrivati annunci concreti: le ultime dichiarazioni di Respawn sembrano però aver aperto uno spiraglio importante, che ha riacceso l’entusiasmo dei fan.

Gli appassionati avevano iniziato a perdere le speranze dopo che nel 2019 era stata confermata la cancellazione di un nuovo capitolo, ma sembra che non tutto sia ancora perduto.

L’anno scorso EA infatti aveva ribadito che probabilmente avremmo sentito parlare ancora della serie in futuro, anticipando dunque possibili novità in arrivo.

Le speranze sembravano però essere state completamente distrutte quando il community coordinator di Respawn Entertainment, Jason Garza, aveva smentito l’ipotesi di un terzo capitolo di Titanfall, rispondendo a una domanda di un fan sull’argomento durante il suo livestream (via Kotaku):

«Non sperarci troppo. Ne ho già parlato prima. Non stiamo lavorando a nulla [su Titanfall]. Non c’è niente.

Tra Apex Legends e altri progetti in cantiere, sembrava dunque che Respawn Entertainment non potesse davvero trovare il tempo per sviluppare un nuovo capitolo di Titanfall.

O almeno, così si pensava fino a quando gli stessi sviluppatori non hanno deciso di intervenire anch’essi sull’argomento tramite un post ufficiale sul proprio profilo Twitter, che lasciano intendere come non tutto sia ancora stato deciso:

Contrary to what some folks are reporting, Titanfall is the very core of our DNA.

Who knows what the future holds…

— Respawn (@Respawn) September 23, 2021