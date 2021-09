Apex Legends è ancora “ingiocabile” dopo le patch: i fan sono infuriati

Non è un periodo facile quello che sta vivendo ultimamente Apex Legends, recentemente ritenuto «ingiocabile» da una vasta fascia di giocatori a causa di alcuni seri bug che provocano crash e disconnessioni improvvise.

Respawn Entertainment, come promesso, ha rilasciato più di una patch per provare a sistemare le cose, ma stando a quanto riportato dalla community i bug di Apex Legends sarebbero ancora ben lontani dall’essere risolti.

Gli stessi sviluppatori avevano infatti ammesso di aver notato un enorme aumento delle disconnessioni, rassicurando i fan che la prossima patch avrebbe reso il tutto nuovamente giocabile.

Per comprendere maggiormente la rabbia della community occorre ricordare che non è la prima volta che i fan si imbattono in gravi errori: già in precedenza era spuntato un bug che resettava tutti i progressi.

Come promesso dagli sviluppatori, il 22 settembre è arrivata l’attesissima patch di Apex Legends che, oltre a introdurre alcuni importanti cambiamenti, serviva a sistemare in particolar modo i bug che causavano crash e disconnessioni.

Tuttavia, tantissimi fan hanno voluto commentare la vicenda lasciando trasparire tutta la propria rabbia: sembra infatti che per tantissimi giocatori i problemi legati alla stabilità dei server non siano ancora stati risolti (via TheGamer).

We've just shipped a client-side patch for @playapex which fixes numerous bugs, including some that can cause crashes and disconnects. See the full list below.

We're also aware that there are still reports of slo-mo servers, and are looking into it! pic.twitter.com/5Ruc9soJD8

— Respawn (@Respawn) September 22, 2021