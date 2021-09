Apex Legends è “ingiocabile”: l’ammissione di Respawn

Non sono stati giorni facili per Apex Legends, il popolare battle royale free-to-play di Respawn e Electronic Arts, afflitto in questi giorni da alcuni seri problemi che per tanti utenti rendono impossibile perfino giocare una partita.

Si stanno infatti moltiplicando in queste ore le segnalazioni dei giocatori di Apex Legends, che segnalano continui crash e disconnessioni improvvise, rendendo dunque impossibile connettersi stabilmente ai server.

Uno degli ultimi aggiornamenti di Apex Legends ha introdotto diverse novità interessanti: purtroppo, un update successivo pare aver portato con sé anche diversi problemi per la stabilità del gioco.

Non è nemmeno la prima volta che gli utenti sono alle prese con bug gravi: uno di questi, fortunatamente sistemato da Electronic Arts, resettava addirittura tutti i progressi.

Come riportato da PCGamesN, questi improvvisi errori di disconnessione hanno iniziato a verificarsi per la prima volta il 14 settembre, in occasione dell’evento Evoluzione.

Il giorno successivo, Respawn aveva comunicato di aver ufficialmente sistemato quegli errori, ma qualcosa deve essere andato storto dato che le segnalazioni dei giocatori sono continuate.

Nonostante le scuse successive degli autori, la situazione è rimasta però invariata, provocando la rabbia della community che ritiene allo stato attuale Apex Legends «ingiocabile».

Alla fine, anche Respawn Entertainment è stata costretta ad ammettere che la situazione sembra essere più grave del previsto, sottolineando come anche loro abbiano notato come la percentuale di errori di disconnessione sia «aumentata di tre volte», sottolineando che la situazione potrebbe tornare alla normalità soltanto il 22 settembre, in occasione della nuova patch.

Despite improvements today, we're still seeing roughly three times the normal rate of disconnect errors in @PlayApex, and a full return to normal may take until our next planned patch on Sept 22.

We'll extend the current ranked split by one week—that update will go live Monday.

— Respawn (@Respawn) September 17, 2021