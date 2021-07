Apex Legends, la Stagione 10 è pazzesca (e l’uscita è vicina)

EA e Respawn Entertainment hanno mostrato, in occasione di EA Play, un nuovo trailer di presentazione delle novità in arrivo per Apex Legends, una Stagione 10 che promette di essere realmente sorprendente.

Dopo il trailer a cura di Robert Valley, noto per il suo lavoro su Tron: Uprising e Love, Death & Robots, è ora il turno delle vere novità in arrivo.

Del resto, dopo l’uscita della Stagione 9, il battle royale in questione deve fare un ulteriore salto qualitativo, in grado di metterlo al livello dei titoli concorrenti.

Seer è infatti l’ultima Leggenda ad essere stata annunciata per il gioco, il cui «sguardo può trasformare in polvere una montagna, un re in un mendicante e un oceano in un deserto».

Poco sotto, trovate il nuovo trailer rilasciato dal publisher americano pochi minuti fa (via The Gamer).

Da quello che è possibile capire dal nuovo trailer di Apex Legends Stagione 10: Emergence rilasciato in occasione di EA Play, Seer anche un debole per le tarme.

Tutte le sue abilità hanno inoltre a che fare con il suo esercito di droni caratterizzati dal simbolo della falena, la figura centrale della favola ‘La falena e la fiamma’.

Sebbene la maggior parte del trailer sia incentrata su Seer e sul modo bizzarro in cui si muove sul campo di battaglia, vediamo anche la nuova versione innevata di World’s Edge oltre alla mitragliatrice leggera.

Apex Legends Stagione 10: Emergence sarà disponibile a partire dal prossimo 3 agosto. Lunedì prossimo, 26 luglio, Respawn rilascerà ulteriori informazioni su Seer.

Ad aprile Electronic Arts e Respawn hanno annunciato anche l’arrivo di Apex Legends Mobile, versione del gioco appositamente riprogettata e ottimizzata per gli smartphone.

