Apex Legends vi mette la battaglia reale in tasca: arriva la versione Mobile

È tempo di partire alla conquista di nuove frontiere, per Apex Legends: nella giornata odierna, infatti, Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno annunciato l’arrivo di Apex Legends Mobile, nuova versione del gioco appositamente riprogettata e ottimizzata per offrire il massimo sul touchscreen di uno smartphone.

Presentato dal director Chad Grenier come «il combattimento battle royale più avanzato disponibile su telefono», Apex Legends Mobile a fine mese (solo su Android) vedrà l’arrivo della prima beta di test regionali con poche migliaia di giocatori in India e Filippine. In seguito sarà estesa ai giocatori di tutto il mondo.

Apex Legends sta per sbarcare anche su mobile

Come spiegato da Grenier:

A partire dalla fine di questo mese daremo il via ai primi beta test regionali per Apex Legends Mobile. Si tratta di un momento importante per il nostro team. Due anni fa abbiamo cambiato il panorama del genere battle royale e ora puntiamo a farlo nuovamente sui dispositivi mobili. Apex Legends Mobile è progettato appositamente per touchscreen, con controlli semplificati e ottimizzazioni ponderate che si traducono nel combattimento battle royale più avanzato disponibile su un telefono. È una nuova versione di Apex Legends, ma rimane fedele all’originale. Stiamo facendo piccoli passi per iniziare – saranno coinvolte poche migliaia di giocatori, in India e nelle Filippine – ma nel corso dell’anno abbiamo in programma di estendere il titolo a più regioni e giocatori di tutto il mondo.

Ci sono già anche alcune risposte alle domande che potreste porvi: prima di tutto, Respawn assicura che Apex Legends su PC e console continuerà il suo ciclo vitale serenamente, con il gioco in versione mobile che si affiancherà a questa versioni. Non sarà invece previsto il cross-play con Apex Legends Mobile, che sarà accessibile gratis: la monetizzazione, infatti, sarà affidata ad alcuni oggetti acquistabili in-game, rigorosamente cosmetici.

Gli autori anticipano anche che il gioco sta venendo realizzato da «un team dedicato qui da Respawn, ricco di esperti dello sviluppo di giochi mobile».

Vi ricordiamo che Apex Legends è già disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Il gioco, firmato dagli stessi autori del franchise Titanfall, ha ottenuto un ottimo successo di pubblico e critica, con le stagioni e le novità che continuano a susseguirsi periodicamente.