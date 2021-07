Apex Legends, la nuova Leggenda in arrivo è davvero epocale

EA e Respawn Entertainment hanno rilasciato un nuovo trailer di presentazione della prossima Leggenda che entrerà negli Apex Games, chiamata Seer.

Il trailer visionabile poco sotto è creato in collaborazione con il pluripremiato illustratore, animatore e regista Robert Valley, noto per il suo lavoro su Tron: Uprising, Love, Death & Robots e Pear Cider and Cigarettes.

Insomma, un ulteriore passo in avanti dopo l’uscita della Stagione 9, di cui vi abbiamo ampiamente parlato su queste stesse pagine.

Il filmato mostra come inizia la storia di Seer, lasciandoci scoprire perché porta il marchio di una falena in Apex Legends Storie di Frontiera – Metamorfosi:

Il video mostra il rinomato stile di Robert, e approfondisce allo stesso tempo anche la vita di questa particolarissima Leggenda maledetta.

Stando a quanto rivelato nel comunicato stampa rilasciato dal publisher americano, «il suo sguardo può trasformare in polvere una montagna, un re in un mendicante e un oceano in un deserto».

Apex Legends: Emergence verrà mostrato durante l’EA Play Live giovedì 22 luglio alle 19:00 ora italiana, evento durante il quale scopriremo anche la data di rilascio ufficiale.

Emergence includerà una nuovissima esperienza classificata per l’innovativa modalità Arene e molto altro.

Ricordiamo anche che ad aprile Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno annunciato l’arrivo di Apex Legends Mobile.

Si tratta di nuova versione del gioco appositamente riprogettata e ottimizzata per offrire il massimo sul touchscreen del vostro smartphone.

Inoltre, il titolo può essere giocato in portabilità non solo su Mobile ma anche su Nintendo Switch, grazie alla versione appositamente realizzata.

Ma non è sempre tutto oro ciò che luccica: a maggio i fan di Apex Legends non hanno gradito i nuovi contenuti estetici dal prezzo di 18 euro.