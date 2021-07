Dead Space, il remake è ufficiale su console next-gen e PC: ecco il trailer

Da settimane si parla di un ritorno per l’acclamata serie horror sci-fi di Dead Space, da tempo assente dalle scene. Ora, a quanto pare, finalmente ci siamo.

Con un breve teaser, è stato confermato quello che sembrerebbe essere il remake del primo capitolo, previsto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Ad occuparsi dello sviluppo del nuovo gioco del franchise prodotto da Electronic Arts troviamo il team autore di Star Wars Squadrons, EA Motive.

Del resto, le ultime informazioni puntavano proprio all’EA Play di oggi, 22 luglio, l’unico palcoscenico plausibile per un reveal di tale portata.

Anche Jeff Grubb, fonte quasi sempre attendibile, aveva solleticato il palato dei giocatori con un presunto reboot del franchise attualmente in sviluppo.

Motive Studios offrirà un’esperienza di gioco più profonda e immersiva, sfruttando la potenza del motore di gioco Frostbite e delle console di nuova generazione.

Il remake apporterà infatti miglioramenti alle dinamiche di gioco con una qualità grafica al passo coi tempi, pur restando fedele all’originale.

La trama vedrà Isaac Clarke, un semplice ingegnere in missione impegnato a riparare una grande nave spaziale, la USG Ishimura, scoprire che qualcosa è andato terribilmente storto.

L’intero equipaggio è stato sterminato e infettato da una specie aliena e l’amata compagna di Isaac, Nicole, è dispersa a bordo.

Isaac è rimasto da solo con i suoi strumenti e con le sue competenze tecniche e dovrà cercare di svelare il mistero dietro l’incubo che si è scatenato a bordo dell’Ishimura.

Intrappolato insieme a creature ostili chiamate necromorfi, il protagonista sarà chiamato ad affrontare una battaglia per la sopravvivenza, sia contro gli orrori della nave, ma anche contro la sua sanità mentale sempre più fragile.

EA Motive ha inoltre pubblicato un tweet in cui anticipa che prossimamente verranno svelate altre novità sul gioco, promettendo di farci vivere «il nostro peggior incubo».

Our studio is thrilled to be working on the remake of Dead Space, and deliver your worst nightmare. We can’t wait to show you more. #DeadSpace https://t.co/rDX8DhA7kx

— Motive (@MotiveStudio) July 22, 2021