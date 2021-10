Apex Legends, annunciata la Stagione 11: ecco la data (e la nuova leggenda)

Apex Legends ha finalmente annunciato a tutto il pubblico la Stagione 11, svelando ufficialmente la nuova leggenda giocabile che sarà introdotta.

Si tratta di Ash, un personaggio che era già stato anticipato dai precedenti aggiornamenti di Apex Legends: la nuova eroina è dotata di un corpo robotico, unico modo per preservarla dopo che è stato impossibile salvare quello originale.

Confermato dunque il leak emerso nelle scorse settimane, che aveva già svelato in anteprima le sue abilità: per queste ultime non è però arrivata ancora una conferma ufficiale dagli sviluppatori.

Per la sua uscita dovrebbe essere risolto un fastidioso problema legato alle pose animate, che per il momento gli autori hanno chiesto di non utilizzare.

Respawn Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer che svela nel dettaglio Ash e la sua storia, che sembra essere stato oggetto di grandi attenzioni da parte del team (via GamingBolt).

L’eroina appare infatti come protagonista di profondi conflitti interiori, ritrovandosi letteralmente a combattere contro sé stessa: non è stato mostrato il gameplay vero e proprio, per il quale sarà necessario attendere.

Potete ammirare il bellissimo trailer di Apex Legends nel video ufficiale, che potete trovare qui di seguito:

Con l’occasione, è stato annunciato che la Stagione 11 di Apex Legends sarà disponibile a partire dal 2 novembre: Ash sarà dunque la Leggenda giocabile numero 19 per un roster che diventa sempre più ampio.

Respawn ha inoltre svelato che aggiungerà ulteriori contenuti in single-player: a giudicare dal trailer che abbiamo visto, è probabile che Ash sarà una delle prime eroine a ricevere tale trattamento.

Ai fan non resta dunque che aspettare ulteriori notizie sulle abilità di Ash e sul suo gameplay, dato che la presentazione ha certamente incuriosito gli appassionati, che adesso vorrebbero vederla in azione: naturalmente vi terremo aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità.

Il nuovo personaggio potrebbe aiutare a restaurare il rapporto tra gli autori ed i fan, rimasto compromesso dopo che nelle ultime settimane il titolo era risultato essere ingiocabile.

Respawn ha fatto del proprio meglio per riportare la situazione alla normalità, causando però la furia dei fan quando l’intervento si è rivelato inefficace.

In ogni caso, la Stagione 11 non dovrebbe rivoluzionare particolarmente il gameplay: probabilmente non arriverà dunque nemmeno una delle feature più richieste dai fan, che però c’è chi ha deciso di implementare manualmente.