Apex Legends chiede di non usare le “pose animate”: ecco cosa succede

Le ultime settimane non si sono rivelate affatto semplici da gestire per Apex Legends, il battle royale di Respawn e Electronic Arts che ultimamente è stato afflitto da diversi problemi di stabilità.

Adesso sembra che perfino le pose animate equipaggiabili dai giocatori stiano creando problemi su Apex Legends, al punto da costringere gli sviluppatori a intervenire chiedendo ai fan di metterle da parte.

Il rapporto tra sviluppatori e fan si è fatto sempre più teso negli ultimi tempi, soprattutto dopo che per un lungo periodo di tempo il battle royale era addirittura ingiocabile.

Una situazione certamente non agevolata dal fatto che la patch che prometteva di risolvere tale problema, in realtà, non era riuscita a cambiare di molto la situazione.

Respawn ha infatti pubblicato un nuovo post su Twitter, segnalando l’esistenza di un bug legato alle pose animate che, in alcuni casi, provocherebbe perfino il crash del gioco (via TheGamer).

In-game è stato infatti inserito il seguente messaggio, proprio per cercare di ridurre l’eventualità dei crash:

Vi consigliamo di non equipaggiarle finché il nostro team non lavora ad una soluzione. Grazie, Leggende!»

La nuova patch che dovrebbe essere in grado di sistemare questo problema dovrebbe invece essere disponibile a partire dalla settimana in corso: ai fan è stata dunque chiesto di avere pazienza.

We’ve just published this message in-game to help cut down on crashes called by animated poses. Tell your friends!

A full fix is scheduled for next week. pic.twitter.com/mXguAzBvN3

— Respawn (@Respawn) October 15, 2021