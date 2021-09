Animal Crossing New Horizons, Nintendo svela le scarpe ufficiali (e non solo)

Animal Crossing New Horizons si è rivelato uno dei più grandi fenomeni videoludici disponibili su Nintendo Switch, essendo in grado di unire milioni di giocatori, divertendosi in pieno relax anche in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo nell’ultimo anno.

A dimostrazione dell’enorme impatto che ha ottenuto l’ultimo capitolo di Animal Crossing, Nintendo ha appena mostrato nel dettaglio una nuova linea di abbigliamento a tema, frutto di una collaborazione con Puma.

Ancora oggi, l’ultimo capitolo della serie è ancora giocato da una community di giocatori molto attiva: d’altronde, come abbiamo avuto modo di raccontarvi nel nostro speciale, New Horizons ha ancora il fascino del primo giorno.

Anche gli sviluppatori continuano ad assicurarsi che il gioco continui a risultare perfetto, come dimostrato da uno degli ultimi aggiornamenti che ha sistemato un dettaglio molto difficile da notare.

All’interno dello show Nintendo Minute, disponibile sul canale ufficiale YouTube della casa di Kyoto, il publisher ha dunque avuto modo di svelare nel dettaglio la linea di abbigliamento ufficiale di Animal Crossing New Horizons (via Nintendo Life).

Il video ha mostrato nel dettaglio tutti i nuovi capi che saranno disponibili a breve nello store ufficiale Puma, tutti rigorosamente in linea con il titolo Nintendo e ricchi di piccoli dettagli.

Il filmato ha inoltre messo particolar enfasi sul nuovo paio di scarpe ufficiali, oltre a svelare tanti altri interessanti capi d’abbigliamento come magliette, felpe e pantaloni: potete ammirarli in tutta la loro unicità nel video ufficiale pubblicato da Nintendo.

Chissà se questa collaborazione porterà anche un giorno a vedere questi particolari capi d’abbigliamento anche all’interno di Animal Crossing New Horizons stesso: al momento sembra infatti che le nostre controparti virtuali non saranno in grado di indossare questi oggetti.

Inoltre, dobbiamo segnalare che la promozione sembra essere riservata in esclusiva per il territorio americano e sarà disponibile a partire dal 18 settembre: al momento non è stata infatti confermata la disponibilità di questi prodotti sul mercato italiano.

In ogni caso, nel caso desideriate ammirare questi indumenti con i vostri occhi, potete dirigervi sullo store ufficiale di Puma cliccando qui e consultare manualmente i singoli articoli.

La community sta comunque ancora sperando nel ritorno della piccionaia, una delle feature più apprezzate dei precedenti capitoli che potrebbe arrivare nei prossimi aggiornamenti.

Nel frattempo, i fan continueranno a divertirsi ricreando spettacolari ambientazioni all’interno dell’isola, come il mitico castello di Bowser direttamente da Super Mario.

C’è anche spazio per riproduzioni ancora più inquietanti: un fan particolarmente creativo è riuscito a ricreare perfino Silent Hill.