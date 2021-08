Animal Crossing New Horizons, l’update sistema dettaglio “da perfezionisti”

Nintendo ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento per Animal Crossing New Horizons, che pur non facendo alcuna aggiunta considerevole ha sistemato un piccolo dettaglio che in pochi avrebbero notato.

L’ultima patch di New Horizons, già disponibile per il download, ha infatti risolto un bug relativo alle nuvole, che sembra non comparissero come previsto nell’attuale stagione.

Ci sarà dunque ancora da aspettare per la piccionaia, che potrebbe comunque fare presto il suo ritorno stando a quanto scoperto nell’ultimo datamine.

Anche in questo caso la patch è totalmente gratuita e mira dunque a sistemare alcuni bug emersi in seguito all’ultimo aggiornamento.

I dettagli della patch sono stati rilasciati soltanto in lingua giapponese, ma Kotaku segnala come la principale modifica apportata è da veri e propri «perfezionisti», dato che se non fosse stato per la stessa patch probabilmente pochi utenti avrebbero notato il cambiamento.

Pare sia stato un bug introdotto dopo l’ultima patch di Animal Crossing New Horizons che ha introdotto diversi eventi estivi: questo aggiornamento serve dunque principalmente a sistemare i piccoli errori che sono stati notati dagli sviluppatori.

La patch sistema inoltre la parte finale di una traccia musicale del gioco, che a quanto pare non funzionava nella maniera corretta.

Inoltre, tra le altre aggiunte segnaliamo che è stato sistemato l’ordine degli oggetti Fai-da-te ed aver risolto un bug legato alle varianti colorate di alcuni oggetti su Fotopia, che non comparivano correttamente nel catalogo.

Questi bug minori non sono dunque sfuggiti al team di Nintendo, che ha lavorato in fretta per continuare ad assicurare a tutti i suoi giocatori un’esperienza ottimale e rilassante.

Come al solito, sarà necessario aggiornare la propria versione del gioco prima di poter giocare nuovamente online con i propri amici: nel caso non l’abbiate già fatto, vi invitiamo dunque a scaricare l’ultimo aggiornamento il prima possibile.

In un nostro speciale vi avevamo raccontato come Animal Crossing New Horizons ha ancora lo stesso fascino del primo giorno: la sua atmosfera rilassante è sicuramente uno dei motivi del suo enorme successo.

La natura stessa del titolo incoraggia gli utenti a dimostrare tutta la propria creatività: un fan è riuscito a trasformare la propria isola nelle location viste su Resident Evil Village.

Il titolo è naturalmente disponibile esclusivamente su Nintendo Switch: probabilmente non sarà mai disponibile per gli utenti PC, ma è già disponibile un gioco che ci va molto vicino.