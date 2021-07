Animal Crossing New Horizons, in arrivo un grande ritorno?

Lo scorso 28 luglio, Nintendo ha annunciato un update gratis in arrivo per Animal Crossing New Horizons, sebbene le novità non sarebbero finite qui.

Il gioco disponibile su Switch continuerà infatti a proporre nuovi contenuti ai giocatori, molti dei quali in arrivo nelle prossime settimane.

Considerando infatti il clamoroso successo ottenuto dal titolo Nintendo, la cosa non sorprende più di tanto.

Senza contare del resto come Animal Crossing New Horizons abbia di fatto influenzato il mondo del gaming nella sua interezza.

Ora, un dataminer di Animal Crossing New Horizons ha rivelato che Brewster e il suo locale sono stati “avvistati” nel codice dell’aggiornamento 1.11.

Per chi non lo sapesse, Brewster è infatti un NPC di Animal Crossing con le sembianze di un vero e proprio piccione, che gestisce il Brewster’s Cafe (o The Roots).

Al suo interno i giocatori possono bere caffè, sia al banco che altrove, oltre alla possibilità di ottenere un lavoro part-time come aiutante di Brewster.

I dataminer hanno infatti trovato una riga di codice relativa ai parametri della fotocamera che recita “idrMuseumCafe” (via GR+).

Questa linea è stata individuata anche nell’aggiornamento 1.10, oltre una seconda riga di codice chiamata “IdrMuseumEnt03”, che potrebbe riferirsi a un punto di ingresso nel museo.

Nel precedente aggiornamento c’era infatti la frase in codice: ‘MuseumLevel’ a cui ora si è aggiunta anche una riga di codice denominata: ‘cNpcMemory:TalkProgressMuseumBuiltCafe’.

Al momento non sappiamo con certezza cosa significhi, sebbene le frasi chiave “NPC”, “talk” e “museum cafè” lasciano proprio intendere a un ritorno del simpatico piccione barista.

Ricordiamo che un aggiornamento gratuito per Animal Crossing New Horizons è stato rilasciato durante la giornata di ieri, 29 luglio.

I giocatori che hanno aggiornato il gioco all’ultima versione, potranno godere anche di spettacoli pirotecnici settimanali e nuovi oggetti stagionali.

Chissà se il lancio di Switch OLED servirà in ogni caso a New Horizons ad ampliare ancora di più il suo numero di giocatori.

Vero anche che il fascino di Animal Crossing sembra essere rimasto assolutamente intaccato, proprio come il primo giorno.