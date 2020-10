Silent Hill ricreato in Animal Crossing New Horizons fa ancora più paura

Siamo abituati alle creazioni più disparate su Animal Crossing New Horizons, ma probabilmente stavolta abbiamo per le mani qualcosa – a tema Silent Hill – davvero di un altro livello.

Un utente su Reddit ha condiviso un’immagine della propria isola addobbata nello stile dell’iconica serie horror di Konami, e il risultato è spaventoso in tutti i sensi.

Il giocatore ha sfruttato una giornata particolarmente nebbiosa sulla sua isola per scattare la foto, aggiungendo il celeberrimo cartello “Welcome to Silent Hill” alla scena per richiamare l’inquietante cittadina.

Quanto al resto della scenografia, l’utente ha preso in prestito gli elementi aggiunti ad Animal Crossing New Horizons con l’update autunnale disponibile da alcuni giorni.

Possiamo infatti vedere elementi come le proverbiali zucche, magari non da Silent Hill ma comunque in grado di ricreare l’atmosfera giusta.

Ovviamente, si sono sprecate le richieste degli altri Redditor, che chiedono al creatore di condividere la propria isola come sogno (o dovremmo dire “incubo”, in questo caso) cosicché possano esplorarla anche loro.

Di certo, per quel che riguarda Silent Hill, potrebbe essere davvero questo il solo modo di rimettere piede nello storico franchise di Konami per qualche altro anno almeno.

Se non altro, in giornata è arrivata una buona notizia relativa al funzionamento, parrebbe confermato, di P.T. – demo del compianto Silent Hills – su PlayStation 5.