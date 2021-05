Animal Crossing su PC? No, ma Hokko Life ci va vicino (e ha già una data)

Gli appassionati di Animal Crossing che non posseggono Nintendo Switch possono tirare un sospiro di sollievo: Hokko Life è finalmente alle porte.

Animal Crossing New Horizons ha raggiunto un livello di popolarità senza precedenti, che per la prima volta nella sua storia ha consentito alla serie di travalicare i confini delle piattaforme della Grande N.

Il gioco ha battuto ogni record di vendita del franchise, risultando una vera e propria hit commerciale nel 2020 – e una con una coda lunghissima, grazie alla pandemia, anche nel 2021.

Hokko Life era stato annunciato lo scorso anno proprio sull’onda della fama raggiunta da New Horizons e ora, dopo un lungo peregrinare, ha una data d’uscita.

Wonderscope e Team 17 hanno annunciato che Hokko Life sarà disponibile a partire dal 2 giugno in Accesso Anticipato su Steam.

Questa una descrizione dell’emulo di Animal Crossing:

«Hokko Life è un simulatore sociale all’insegna dell’amicizia e della creatività. Scendi dal treno alla stazione di Hokko e preparati a entrare nella tua nuova casa! Questa tranquilla cittadina di campagna ha bisogno di te, e della tua inventiva, per diventare una piccola perla tutta da ammirare. Armati di pennello e martello, poi comincia a progettare, costruire e decorare le case dei tuoi nuovi amici!».

Proprio come la serie di Nintendo, Hokko Life consentirà di creare, progettare, dipingere, decorare, pescare, catturare gli insetti e tanto altro ancora.

In pieno spirito Animal Crossing, l’accessibilità è elevatissima e lo testimoniano i requisiti di sistema consigliati, davvero alla portata di tutti:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i3 3.2GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 970

DirectX: Versione 11

Memoria: 2 GB di spazio disponibile

Non si tratta del primo emulo di una proprietà intellettuale Nintendo per PC, come abbiamo visto nel caso di TemTem in rapporto ai Pokémon – addirittura anche su PlayStation 5.

La sempre crescente popolarità di questi franchise fa sì che gli sviluppatori indipendenti provino a cogliere la palla al balzo, spesso proponendo visioni nostalgiche di quello che tali IP furono in passato.

Di certo, qualcosa di gran lunga superiore agli scam che spesso e volentieri fanno capolino nei diversi negozi, com’è accaduto di recente su Microsoft Store.