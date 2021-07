Animal Crossing New Horizons, update gratis e nuovi contenuti in arrivo

Nintendo ha approfittato della calma estiva per annunciare un update gratis in arrivo per Animal Crossing New Horizons.

La corsa di Animal Crossing New Horizons non si fermerà neppure stavolta, però, dal momento che nuovi contenuti sono stati appena messi in cantiere.

Il gioco ha avuto un successo clamoroso su Nintendo Switch, per cui il supporto aggiuntivo non è una grossa sorpresa in realtà.

L’impatto di New Horizons si è sentito non soltanto a livello di vendite, ma anche come influenza sul resto del mondo del gaming.

Un aggiornamento gratuito per #AnimalCrossingNewHorizons è in arrivo il 29/07. Aggiorna il gioco all'ultima versione per goderti gli spettacoli pirotecnici settimanali e nuovi oggetti stagionali. pic.twitter.com/rE6U3k3wKq — Nintendo Italia (@NintendoItalia) July 27, 2021

A mezzo social, la Grande N ha fatto sapere oggi che «un aggiornamento gratuito per Animal Crossing New Horizons è in arrivo il 29 luglio».

I giocatori che aggiorneranno il gioco all’ultima versione, che sarà lanciata tra due giorni, si potranno godere tra l’altro spettacoli pirotecnici settimanali e nuovi oggetti stagionali.

Le buone notizie non sono finite qui perché, in un tweet successivo, la casa di Kyoto ha aggiunto che «oltre a questi aggiornamenti, sono attualmente in sviluppo altro contenuti gratuiti».

Per questi contenuti bisognerà attendere e andare avanti «nel corso dell’anno per avere maggiori informazioni».

Considerando le prestazioni commerciali del gioco, è plausibile che questi contenuti non siano neppure gli ultimi.

Dopo l’uscita nel cuore del primo lockdown, che gli ha consentito di spopolare anche tra i non gamer, Nintendo è stata infatti brava nel sostenerlo con contenuti sempre gratuiti.

Probabilmente, il lancio di Switch OLED in programma per ottobre porterà un’utenza tutta nuova alla famiglia, e questa potrebbe rivolgersi a New Horizons per la prima volta.

Un appuntamento al quale il platform owner non vorrà certo arrivare impreparato, sebbene Animal Crossing sia tuttora ancora fresco come il primo giorno.

Il gioco ha dato ai gamer la possibilità di esprimere la propria creatività finora, come ad esempio in quest’isola di Resident Evil, e questa ondata non sembra intenzionata a cessare in fretta.