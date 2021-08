Animal Crossing, le scarpe che vi faranno passare la tristezza di fine estate

I giocatori di Animal Crossing: New Horizons hanno collezionato sicuramente tante scarpe per i loro avatar virtuali, e proprio il collezionismo di oggetti è al centro del gameplay accattivante del titolo Nintendo.

Per coloro che amano il collezionismo, ed hanno la possibilità di scambiare oggetti, Animal Crossing: New Horizons è stato una vera e propria manna, ed ha regalato a tanti giocatori un periodo di serenità proprio durante il primo lockdown dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Lo scambio di oggetti ha reso anche giustizia alla creatività dei giocatori, molti dei quali hanno creato delle vere e proprie opere d’arte nelle loro isole. Come coloro che hanno ricreato l’intero castello di Bowser nella propria isola virtuale!

C’è anche chi è voluto andare oltre, ricreando l’intero Resident Evil Village nella propria isola, con tanto di Lady Dimitrescu e bambole di Donna Beneviento ad attendere gli ignari visitatori all’atterraggio sull’isola.

Ma Puma ha dato tutto un nuovo significato al termine “collezionismo”, perché insieme a Nintendo si è ispirata ad Animal Crossing per creare una linea di scarpe e abbigliamento a tema.

Non è la prima volta che la nota azienda di abbigliamento si prodiga per creare prodotti brandizzati a tema videogame. In questo caso grazie a Sneaker Freaker possiamo dare un’occhiata alle nuove scarpe di Animal Crossing.

Come potete vedere dalle foto che trovate qui sotto sono ovviamente coloratissime, e richiamano alcuni dettagli molto particolari del franchise di Nintendo, tra loghi e pattern specifici. Oltre alla classica fogliolina simbolo del gioco, si possono scorgere tutti i volti degli abitanti più riconoscibili stampati sulla scarpa.

La palette cromatica è la stessa utilizzata per l’edizione limitata di Nintendo Switch uscita in occasione del lancio di Animal Crossing: New Horizons, ed è stata riutilizzata da Puma in questo caso.

Il modello utilizzato è il Wild Rider e, forse vi sarà sfuggito, ma nella scatola ci sarà una particolare sacchettina per tenere i lacci di riserva. Al posto dell’anonima busta di plastica, la sacchetta è in tela ed è fatta come la sacca che i giocatori usano per fare scorta di campanelle e ripagare il debito di Tom Nook.

Non sappiamo ancora quando queste scarpe saranno disponibili, né il prezzo finale delle stesse. La collaborazione con Puma includerà però anche una felpa, oltre ai modelli Suede e Future Rider a completare la collezione per adulti e bambini.

Ma Animal Crossing non ha conquistato solo Puma, perché in tanti sono caduti vittima del fascino del gioco come Brie Larson e Claudio Marchisio, insieme a tante altre aziende e personalità note che si sono buttate nella vita isolana.

Dopo un grande periodo iniziale, il titolo Nintendo si è adagiato un po’ sul suo successo e per un bel periodo non ci sono stati aggiornamenti sostanziosi. Un’attesa che sembra essere finita, perché nuovi update sono in arrivo.

Ma non importa, perché la bellezza di Animal Crossing: New Horizons è proprio il suo essere fermo nel tempo, bellissimo e divertente come il primo giorno nell’esperienza del nostro Marino Puntorieri.