Anche PlayStation Store taglia il prezzo di PlayStation Plus

I videogiocatori che intendono rinnovare i loro abbonamenti a PlayStation Plus sono sempre zelanti e in attesa di scoprire degli sconti che gli permettano di risparmiare. Così, nel corso del Black Friday vi abbiamo segnalato che su Amazon potete mettere le mani sull’abbonamento annuale a prezzo estremamente ridotto, come spiegato in questa notizia.

Vi segnaliamo che, ancora per poche ore, uno sconto corposo per PS Plus è attivo anche tra le offerte di PlayStation Store.

In questo momento, semplicemente accedendo allo store digitale sulla vostra PS4 o sulla vostra PS5, potete rinnovare il vostro abbonamento per dodici mesi spendendo il 33% in meno del costo di listino. Significa che se, normalmente, paghereste 59,99€ per l’abbonamento annuale, in questo caso potete avere la stessa durata della sottoscrizione per 39,99€.

Il Black Friday è un ottimo momento per abbonarsi a PlayStation Plus! 39,99€ invece di 59,99€ per l'abbonamento da 12 mesi, ma avete tempo solo fino a domani! https://t.co/wUZu5x0W6p pic.twitter.com/GyrCedwgvn — PlayStation Italia (@PlayStationIT) November 28, 2021

Lo sconto rimarrà in essere fino alle ore 23.59 (GMT) del 29 novembre, le 00:59 del 30 novembre in Italia. Se siete interessati, trovate qui la pagina della promozione segnalata da PlayStation:

Nei giorni scorsi c’erano state numerose indiscrezioni che avevano suggerito proprio un corposo taglio di prezzo per PS Plus durante il periodo del Black Friday, come in effetti è avvenuto.

PlayStation Plus consente di accedere al multiplayer online dei videogiochi su PlayStation. Inoltre, permette di avere dei giochi gratuiti mensili, selezionati da Sony, e dà l’accesso a degli sconti digitali esclusivi. Infine, per gli utenti PS5 comprende una libreria di giochi on demand sempre disponibile, tra cui figurano titoli come Bloodborne e God of War.

