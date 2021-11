Sconti PlayStation Store del Black Friday: i migliori giochi a meno di 20 euro e 10 euro

Il giorno del Black Friday è quello in cui, proverbialmente, si viene circondati da promozioni un po’ ovunque. Come avete notato, il nostro team specializzato è andato in cerca delle migliori offerte da proporvi nella nostra area dedicata di SpazioGames, ma anche gli store digitali di videogiochi dei platform holder non sono rimasti a guardare.

Così, ecco che PlayStation Store ha lanciato degli sconti dedicati proprio al Black Friday, consentendo di mettere le mani su diversi videogiochi a prezzi ridotti. Capita spesso che queste promozioni sui giochi in formato digitale propongano prezzi molto “rigidi”, che hanno fluttuazioni inferiori rispetto a quelli degli stessi prodotti in formato retail.

Questa volta, tuttavia, abbiamo notato diverse promozioni che vale la pena evidenziare, con videogiochi a meno di 20€ da tenere d’occhio, ma anche alcune interessanti proposte a meno di 10€. Considerando che i giochi in saldo sono parecchi, e per risparmiarvi di andare a girare a voto tra le proposte, mettiamo qui in evidenza quelli che ci sono sembrati gli sconti migliori per giochi sotto i 20€ e sotto i 10€ in questo momento su PlayStation Store.

Migliori giochi a meno di 20 euro su PlayStation Store

Tra i giochi che trovate a meno di 20€ ci sono davvero alcuni irrinunciabili: The Last of Us – Parte II a questo prezzo invoca, semplicemente, l’acquisto. Si potrebbe fare un discorso simile per Hades, premiatissimo gioco dello scorso anno: in entrambi i casi lo store ufficiale di PlayStation propone il prezzo di 19,99€.

Tra le offerte in evidenza anche l’ottimo remake di Resident Evil 2, sempre a 19,99e, mentre si può spendere qualcosa di meno per l’intrigante The Outer Worlds, che grazie allo sconto si porta a casa con 19,79€.

Anche Resident Evil 2 è in saldo su PlayStation Store

Al momento, accedendo a PlayStation Store da browser o direttamente dalla vostra console, gli sconti che ci sentiamo di segnalarvi sono:

The Last of Us – Parte II – 19,99€ (-50%)

– 19,99€ (-50%) Mafia: Definitive Edition – 19,99€ (-50%)

– 19,99€ (-50%) Hades – 19,99€ (-20%)

– 19,99€ (-20%) Assassin’s Creed Odyssey – 17,49€ -(-75%)

– 17,49€ -(-75%) NiOh 2 – 19,99€ (-50%)

– 19,99€ (-50%) Resident Evil 3 – 17,99€ (-70%)

– 17,99€ (-70%) The Outer Worlds – 19,79€ (-67%)

– 19,79€ (-67%) Star Wars: Jedi Fallen Order – 19,79€ (-67%)

– 19,79€ (-67%) Resident Evil 2 Deluxe – 19,99€ (-60%)

– 19,99€ (-60%) Ni No Kuni II – 13,49€ (-85%)

Migliori giochi a meno di 10 euro su PlayStation Store

Se non acquistate e giocate Dishonored 2, che per noi rimane il punto più alto mai toccato dal genio creativo di Arkane Lyon, nemmeno a 3,99€, ci dispiace di cuore per voi. Tra le altre offerte sotto i 10€, da notare anche l’onnipresente The Witcher 3 in edizione GOTY, che comprende anche le eccellenti espansioni e quindi vale davvero la pena valutare se, finalmente, sia giunto il momento di giocarci.

Di seguito, quelle che per noi sono le migliori offerte per i giochi sotto i 10€ in questo momento su PlayStation Store:

Dark Souls II: Scholar of the First Sin – 9,99€ (-50%)

– 9,99€ (-50%) Sid Meier’s Civilization VI – 8,99€ (-70%)

– 8,99€ (-70%) The Elder Scrolls Online – 5,99€ (-70%)

– 5,99€ (-70%) The Witcher 3: GOTY – 9,99€ (-80%)

– 9,99€ (-80%) Dishonored 2 – 3,99€ (-80%)

– 3,99€ (-80%) NiOh – 9,99€ (-50%)

Sentitevi liberi di segnalare nei commenti ulteriori promozioni che avete adocchiato su PlayStation Store, per farle scoprire anche ad altri videogiocatori!