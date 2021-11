PlayStation Plus, leak svela giochi gratis di dicembre (c’è un gioco inedito)

Un leak ha svelato la lineup di nuovi arrivi su PlayStation Plus nel mese di dicembre, ormai sopraggiunto.

PlayStation Plus è il servizio in abbonamento della casa giapponese, che permette di portarsi a casa giochi ogni mese, spazio cloud per i salvataggi e multiplayer online.

I giochi di novembre saranno disponibili ancora per qualche tempo e comprendono, tra gli altri, un titolo uscito al day one per questa occasione.

Per quelli di novembre c’era anche chi ne avrebbe potuto giocare uno in più, un bonus offerto solo ad alcuni giocatori.

È quasi un appuntamento puntuale quello con i leak dei giochi gratis di PlayStation Plus, e anche per il mese di dicembre abbiamo la nostra dose di speculazioni.

La fonte è Resetera, che riporta il post di un forum sui videogiochi di nome Dealabs, dove spesso appaiono offerte e promozioni di ogni tipo.

Uno di questi post era relativo proprio ad una “offerta” del PlayStation Plus, tramite il quale si possono ricevere dei giochi gratis per il mese di dicembre.

Sembrerebbe che siano proprio “quei” giochi gratis che, ogni mese, attendiamo con ansia. È stato riportato che, in alcune regioni, alcuni dei giochi nella lista sono stati cambiati, come effettivamente accade spesso.

Quali sarebbero i giochi gratis di dicembre, quindi? A quanto pare Godfall, Mortal Shell e LEGO DC Super-Villains. La cosa curiosa è che, per quanto riguarda Godfall si tratta di una edizione inedita chiamata “Challenger Edition”, che debutterà proprio in questa occasione.

Nell’attesa di una conferma da parte di Sony, che arriverà a breve a questo punto, vi ricordiamo che potete riscattare i giochi PS5 anche senza possedere la console: ecco come dovete fare.

PlayStation Plus ha battuto di recente un nuovo record, dimostrandosi un servizio molto apprezzato e richiesto dai fan.

Di recente c’è stato anche un grande movimento negli studi Sony, acquisizioni di team di sviluppo a sorpresa.