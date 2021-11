PlayStation Store, al via il Black Friday: ci sono esclusive PS5 e FIFA 22

Su PlayStation Store sono già partiti con una settimana in anticipo gli sconti per il Black Friday: per celebrare l’imminente evento, Sony ha deciso di scontare sul proprio catalogo alcuni dei videogiochi più desiderati del catalogo PS5 e PS4.

Questo significa che sarà possibile risparmiare su tante grandi esclusive, anche per PS5, ma anche poter acquistare titoli campioni di incassi come FIFA 22 a prezzi mai visti prima.

Il negozio digitale di PlayStation ha anche recentemente inaugurato una nuova serie di promozioni altrettanto vantaggiose con tanti giochi appena usciti, appartenenti al panorama indie.

Sono inoltre disponibili tantissimi giochi a meno di 20 euro: tra i tanti titoli in offerta potrete trovare produzioni appartenenti alle saghe più amate.

In occasione del Black Friday, tutti i giocatori PlayStation avranno solo l’imbarazzo della scelta per i giochi da poter acquistare a prezzo scontato: ad esempio FIFA 22 potrà essere vostro su PS4 o PS5 con sconti fino al 40%.

Potrete inoltre approfittare delle occasioni su alcune grandi esclusive PS5: Demon’s Souls potrà essere vostro con il 38% di sconto, mentre il recentissimo Deathloop, candidato anche a Game of the Year, è disponibile con un’imperdibile riduzione del 50%. Per non parlare di Ratchet & Clank Rift Apart, candidato anch’esso a Gioco dell’Anno, scontato del 25%.

A proposito di produzioni molto recenti ed apprezzate, segnaliamo anche la disponibilità in offerta di Far Cry 6, Back 4 Blood, Marvel’s Guardians of the Galaxy e Resident Evil Village: quest’ultimo in particolare è stato scontato del 57%.

Non possono naturalmente mancare poi tante altre esclusive PlayStation disponibili anche su PS4: tra queste segnaliamo il bellissimo The Last of Us Part II e Marvel’s Spider-Man Miles Morales, scontati rispettivamente al 50% e al 33%.

Elencarvi tutte le offerte del Black Friday di PlayStation Store sarebbe davvero impossibile: di seguito vi lasceremo dunque una nostra piccola selezione degli sconti da non perdere.

FIFA 22 Ultimate Edition

Demon’s Souls

Deathloop

Ratchet & Clank Rift Apart

Far Cry 6

Back 4 Blood

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Resident Evil Village

The Last of Us Part II

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Ghost of Tsushima Director’s Cut

Assassin’s Creed Valhalla

Cyberpunk 2077

Tales of Arise

Death Stranding Director’s Cut

Returnal

Mass Effect Legendary Edition

Grand Theft Auto V Premium Edition

Queste sono solo alcuni dei tantissimi sconti disponibili su PlayStation Store: vi consigliamo fortemente dunque di dirigervi al seguente indirizzo e consultarli tutti.

Tutte le offerte dedicate al Black Friday termineranno ufficialmente il 30 novembre 2021: controllate dunque accuratamente tutte le promozioni e i relativi prezzi per non lasciarvi sfuggire queste incredibili occasioni.

Segnaliamo inoltre che ancora per poche ore resterà disponibile l’offerta settimanale: da sabato non potrete dunque più recuperare l’imperdibile capitolo di una delle saghe platform più amate.