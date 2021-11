Xbox Store, sconti per il Black Friday: ci sono grandi giochi appena usciti

Anche Xbox Store ha deciso di festeggiare in anticipo l’arrivo del Black Friday, con tante imperdibili offerte per i suoi utenti su grandi produzioni appena uscite.

Non sarà necessario disporre di abbonamenti, come Game Pass Ultimate, per poter accedere a questa nuova imperdibile iniziativa: i nuovi sconti di Xbox Store sono disponibili per tutti ed offrono la possibilità di risparmiare sui giochi più amati dal pubblico.

Si tratta di offerte separate dalle consuete promozioni settimanali, che continuano ad essere disponibili e vi consentiranno di risparmiare su tanti giochi anime e sui capitoli di Dark Souls.

La console di casa Microsoft ha inoltre messo a disposizione per il fine settimana una nuova carrellata di giochi gratis, tra i quali è disponibile anche un big recente.

Una delle produzioni uscite molto recentemente e già disponibile in offerta, apprezzata dai fan dei film e fumetti, è sicuramente Marvel’s Guardians of the Galaxy: questa imperdibile divertentissima avventura potrà già essere vostra al 35% in meno.

Tra i principali videogiochi in offerta per il Black Friday vogliamo inoltre segnalare Far Cry 6, l’ultimo capitolo dell’amata serie open world di Ubisoft, che potrà essere vostro al 30% in meno.

Non possiamo inoltre non segnalare la promozione su FIFA 22, il capitolo di EA Sports che sta frantumando ogni possibile record: oggi potrà essere vostro con sconti fino al 40%.

A proposito di giochi di grande successo, vale inoltre la pena di sottolineare le offerte disponibili su Resident Evil Village e Assassin’s Creed Valhalla, che oggi potranno essere vostri al 35% in meno.

Sono inoltre presenti tante esclusive Xbox, disponibili naturalmente anche su Game Pass Ultimate: di seguito troverete una nostra piccola selezione degli sconti da non perdere.

Questa è solo una piccola parte delle tante offerte disponibili: il nostro consiglio è dunque quello di consultarle tutte al seguente indirizzo.

Tutte le promozioni dedicate al Black Friday di Xbox saranno valide per 14 giorni a partire da oggi: avrete dunque due settimane di tempo per approfittare di queste occasioni.

Xbox non è però l’unica console ad aver già inaugurato le offerte per il Black Friday: anche su PlayStation Store sarà possibile risparmiare su grandi produzioni, anche in esclusiva su PS5.