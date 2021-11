Migliori giochi Switch a meno di 5 euro tra gli sconti Nintendo eShop del Black Friday

Tutti i possessori di Nintendo Switch sanno quanto possa essere complicato scovare degli sconti sui giochi first-party di casa Nintendo. D’altro canto, però, la console è diventata un vero e proprio paradiso per le piccole produzioni indie, con tantissimi giochi disponibili su Nintendo eShop che ben si sposano con la portabilità della piattaforma ibrida.

Così, oltre a essere quella su cui si giocano gli Zelda e i suoi epigoni, Nintendo Switch è diventata la console dove portare sempre con sé alcune chicche indipendenti. In occasione degli sconti lanciati per il Black Friday, che rimarranno in essere ancora per qualche giorno, siamo quindi andati a caccia dei migliori giochi in saldo a meno di 5 euro che potete attualmente trovare su eShop.

Giochi Switch a meno di 5 euro: i migliori

Tra questi, vi raccomandiamo sicuramente Inside a 1,99€, ma anche Limbo a 1,99€ e l’altrettanto ottimo Transistor a 3,35€.

Per chi ama la nostalgia, potrebbe essere un’idea buttarsi sullo sconto per la Castlevania Anniversary Collection (4,99€ anziché 19,99€), mentre il sempre verde e intrigante Gone Home viene proposto sullo store digitale di Switch a 4,99€ (normalmente costa 14,99€).

Di seguito riassumiamo l’elenco di quelli che abbiamo trovato essere i migliori giochi in sconto su Nintendo eShop ora in vendita a meno di 5 euro:

Inside – 1,99€ ( 19,99€ )

– 1,99€ ( ) Batman: The Telltale Series – 3,74€ ( 14,99€ )

– 3,74€ ( ) Castlevania Anniversary Collection – 4,99€ ( 19,99€ )

– 4,99€ ( ) Doom 3 – 4,99€ ( 9,99€ )

– 4,99€ ( ) Bastion – 2,49€ ( 12,49€ )

– 2,49€ ( ) Limbo – 1,99€ ( 9,99€ )

– 1,99€ ( ) Transistor – 3,35€ ( 16,79€ )

– 3,35€ ( ) Broforce – 3,74€ ( 14,99€ )

– 3,74€ ( ) Bloodstained: Curse of the Moon – 4,99€ ( 9,99€ )

– 4,99€ ( ) Xenon Racer – 2,49€ ( 29,99€ )

– 2,49€ ( ) The Flame in The Flood: Complete Edition – 2,99€ ( 14,99€ )

– 2,99€ ( ) Aegis Defenders – 4,99€ ( 19,99€ )

– 4,99€ ( ) Snake Pass – 4,99€ ( 19,99€ )

– 4,99€ ( ) Florence – 2,69€ ( 5,49€ )

– 2,69€ ( ) Okunoka Madness – 2,99€ ( 14,99€ )

– 2,99€ ( ) Gone Home – 4,49€ ( 14,99€ )

– 4,49€ ( ) Peaky Blinders: Mastermind – 4,99€ ( 24,99€ )

Sentitevi liberi di segnalare nei commenti ulteriori promozioni scovate su Nintendo eShop, per aiutare altri videogiocatori ad approfittarne prima che gli sconti arrivino al termine.

Nel frattempo, Nintendo ha anche lanciato un nuovo bundle per la sua console, di cui vi abbiamo già riferito tutti i dettagli nella nostra notizia. Per tutte le altre offerte del Black Friday identificate dal nostro team specializzato, fate riferimento a questa pagina.