PlayStation Plus, mega sconto in arrivo su PlayStation Store in vista del Black Friday?

Manca poco al Black Friday, il periodo dell’anno in cui è possibile accaparrarsi prodotti dei generi più disparati a prezzi scontatissimi e offerte uniche.

Numerose offerte stanno spuntando in giro per la rete e quelle relative al PlayStation Store non fanno eccezione.

È recentemente apparso infatti un leak in merito a delle offerte presunte che potrebbero essere presenti nello store digitale di PlayStation proprio per quanto riguarda il Black Friday.

Ovviamente in quanto leak vanno presi con i guanti e non bisogna pensare che rappresentino in assoluto la verità, inoltre sicuramente i giochi presenti non rappresentano la totalità delle offerte che saranno poi inserite nello store.

Segnaliamo però che la fuga di notizie proviene da un volantino pubblicitario tedesco, in cui figurano proprio quattro grandi nomi di altrettanti grandi giochi che hanno segnato il marchio PlayStation:

Come possiamo vedere dal post su Twitter riportato qui sopra, l’utente Thomascz ha pubblicato online la foto dei bollenti sconti del Black Friday targati Sony in cui figurano giochi del calibro di Ratchet and Clank: Rift Apart (PS5), Death Stranding Director’s Cut (PS5), Ghost of Tsushima (PS4) e Grand Turismo Sport (Ps4).

A quanto visto dal post qui sopra sembrerebbe che questi sconti speciali del Black Friday saranno disponibili dal 19 al 29 novembre, gli utenti avranno quindi ben 10 giorni per poter usufruire delle offerte e scaricare i giochi.

Oltre ai titoli sopra citati sembrerebbe dover essere in sconto anche l’abbonamento al PS Plus, per il quale si parlerebbe di un corposo sconto del 33%.

Nell’attesa di scoprire la natura veritiera o meno di questo leak, vi ricordiamo che in queste settimane sono disponibili sullo store tanti giochi a meno di 20 euro, tra i quali figurano delle grandi saghe. Inoltre, per gli abbonati al PS Plus, sono presenti ulteriori sconti aggiuntivi.

Oltre a ciò, sullo store PlayStation è disponibile la nuova offerta settimanale che è un grande platform.

In ultimo sempre in tema Black Friday, vi suggeriamo di controllare tra le nostre pagine tutti gli sconti, seguiti dal nostro team specializzato.