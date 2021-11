PlayStation Plus ora in mega sconto per il Black Friday di Amazon

Mancano ancora un po’ di giorni al Black Friday abituale, fissato per il 26 novembre prossimo, ma già da ora il noto rivenditore Amazon sta proponendo delle offerte sulle sue pagine, che ci accompagneranno fino al prossimo 29 novembre. Tra queste, non mancano anche gli sconti sui videogiochi e, in particolare, tenete d’occhio il prezzo per l’abbonamento annuale a PlayStation Plus, sensibilmente ridotto e che non è assolutamente da lasciarsi sfuggire.

Prima di addentrarci nell’offerta su PS Plus, vi suggeriamo di approfittare del Black Friday per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio. In questo modo vi basterà giusto una manciata di acquisti per azzerare i costi di abbonamento, senza contare che grazie ad Amazon Prime potrete poi usufruire di molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video! Insomma, un abbonamento imprescindibile in vista dello shopping del Black Friday, la cui attivazione è immediata e i cui primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

PlayStation Plus è un servizio in abbonamento che offre diversi vantaggi ai giocatori su console PlayStation: prima di tutto, consente di accedere alla modalità multiplayer online di praticamente tutti i videogiochi del catalogo di queste piattaforme. Inoltre, consente di avere dei giochi gratis mensili inclusi nell’abbonamento, selezionati da Sony.

E ancora, gli abbonati a PS Plus possono godere di sconti esclusivi sul catalogo PlayStation Store e, se armati di PS5, possono accedere alla PlayStation Plus Collection, una libreria di videogiochi on demand che include grandi classici della scorsa generazione come Bloodborne e God of War.

Grazie alla promozione in corso potete comprare l’abbonamento annuale a PlayStation Plus spendendo 39,99€, con un sensibile sconto del 33% sull’abituale costo di listino di 59,99€ previsto da Sony. Si tratta di una grande occasione per rinnovare il proprio abbonamento per un anno, o per sottoscriverlo per la prima volta, spendendo davvero poco rispetto a quanto vi costerebbe il rinnovo direttamente su PlayStation Store.

Vi ricordiamo che il nostro team specializzato segue da vicino tutte le offerte del Black Friday 2021 e vi segnala le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon