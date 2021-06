Amazon Prime vi regala 6 nuovi giochi gratis a luglio

Amazon Prime vi regalerà 5 nuovi giochi gratis a luglio come parte dell’iniziativa Prime Gaming, inclusa nel regolare abbonamento.

Amazon Prime copre, ormai lo saprete, diverse sfaccettature dell’intrattenimento e tra queste non mancano i videogiochi.

Attualmente, gli abbonati possono riscattare già svariati titoli senza alcun costo aggiuntivo, sebbene questi siano destinati ad uscire dalle rotazioni mensili a breve.

Non si tratta, chiaramente, della sola iniziativa che permette di riscattare giochi gratuitamente per PC: la più popolare è quella di Epic Games Store.

Prime Gaming ha svelato oggi la lista dei titoli in calendario per il mese di luglio per gli abbonati ad Amazon Prime.

Questi comprendono:

Batman: The Enemy Within

RAD

The Wanderer: Frankenstein’s Creature

Tales of the Neon Sea

Automachef

Portal Dogs

L’elenco da sei giochi include l’acclamata avventura punta e clicca di Telltale Games a tema Cavaliere Oscuro e un roguelike 3D post-apocalittico di Double Fine.

The Wanderer è una delicata avventura con un protagonista mostruoso, mentre Tales of the Neon Sea è un adventure con una deliziosa retro-style pixel art.

Automachef è un puzzle game in cui gestire risorse, mentre Portal Dogs è un puzzle platform pieno di cani e portali.

Una serie di giochi gratis a cui si aggiungeranno loot scaglionati lungo il mese, come quello di Assassin’s Creed Valhalla dal 16 luglio, che comprenderà un boost 5X per l’esperienza.

Naturalmente, restando in tema di abbonamenti, non perdetevi l’occasione di riscattare i giochi inclusi in PlayStation Plus per le console PS4 e PS5.

Su Xbox, invece, è ancora tempo per qualche altro giorno per i Games With Gold di giugno, che saranno presto sostituiti.

Soltanto ieri, infine, abbiamo accolto le new entry di Xbox Game Pass Ultimate, con alcune gemme indie in arrivo presto.