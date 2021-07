Amazon Prime Gaming vi regala due giochi (uno da ora)

Amazon Prime ha deciso di offrire ai suoi abbonati due nuovi giochi gratis come parte dell’iniziativa Prime Gaming, inclusa nell’abbonamento.

Amazon Prime offre un’ampia occhiata all’intrattenimento a 360 gradi, inclusi ovviamente anche numerosi videogiochi.

Del resto nelle scorse settimane sono stati resi disponibili i giochi di luglio, incluse chicche come Batman The Enemy Within, sviluppato da Telltale Games.

Come saprete, non si tratta dell’unica iniziativa che permette di riscattare giochi gratuitamente per PC, visto che quella di Epic Games Store resta ancora in cima alla classifica.

Ora, le versioni per PC di Battlefield 1 e Battlefield V saranno rese disponibili come download gratuiti per i clienti Amazon Prime, come parte del suo abbonamento Prime Gaming.

Rilasciato nel 2016, Battlefield 1 si concentra sulla prima guerra mondiale ed disponibile nello store Origin di EA. Tuttavia, il gioco è ora disponibile gratuitamente per gli utenti Prime Gaming fino al 4 agosto.

Lo sparatutto della seconda guerra mondiale Battlefield V è stato invece rilasciato nel 2018 e sarà gratuito per i clienti Amazon Prime dal 2 agosto al 1 ottobre.

I membri Prime possono ora richiedere un codice di gioco riscattabile su Origin per l’edizione standard di Battlefield 1 e potranno richiedere un codice per l’edizione standard di Battlefield V dal 2 agosto.

Insomma, si tratta di un’occasione davvero notevole per recuperare non uno, bensì due sparatutto in soggettiva davvero molto validi.

Ricordiamo che Battlefield 4 è stato reso disponibile anche come download gratuito per i membri di Amazon Prime a giugno.

Avete letto che oggi è arrivata la conferma ufficiale che Netflix offrirà presto giochi gratis come parte integrante del proprio abbonamento?

Parlando invece della serie di sparatutto concorrente a quella di EA, vi ricordiamo che il prossimo update di Call of Duty Warzone potrebbe includere una skin parecchio problematica.

Sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo raccontato di Battlefield 2042 dopo averlo visto in anteprima assoluta: recuperate il nostro ricco articolo.