Amato horror che esordì su Xbox Game Pass finalmente è anche su PlayStation

Carrion, il reverse horror di Devolver Digital, sviluppato da Phobia Game Studio è stato un grande successo, registrando un grande numero di vendite.

Si tratta di un “horror al contrario” in cui il giocatore dovrà impersonare un’inquietante creatura tentacolare che ha l’unico scopo di mangiare. E sulla natura del pasto crediamo che non ci sia bisogno di indugiare oltre. Man mano che la creatura mangerà acquisirà abilità (come l’invisibilità), diventerà più forte, grande e pericolosa.

Il sanguinolento gioco bidimensionale è uscito all’epoca per Microsoft Xbox One, Nintendo Switch e Windows PC ed è disponibile anche su Xbox Game Pass.

Notizia degli ultimi giorni è che Carrion è finalmente uscito anche per console Sony, più precisamente lo troviamo nel PlayStation Store (tempismo perfetto per Halloween).

Di seguito riportiamo la descrizione ufficiale del titolo:

CARRION è un horror al contrario in cui impersoni una creatura indefinibile dall’origine sconosciuta. Perseguita e consuma chi ti ha imprigionato, seminando terrore e panico nell’edificio. Cresci ed evolvi abbattendo la tua prigione e acquisendo abilità sempre più devastanti mentre soddisfi la tua sete di vendetta.

Ecco anche il trailer di lancio su PS4:

Su queste pagine, nella nostra anteprima del metroidvania di Devolver Digital, avevamo affermato questo a proposito del gioco:

«Carrion è forse uno dei più eclettici metroidvania degli ultimi tempi. Oltre alla classica struttura fatta di mappe esplorabili, backtracking ed abilità, l’idea di costruire un “reverse horror” in cui impersonare una creatura tentacolare è molto azzeccata, e si sposa perfettamente con lo stile di gioco tipico del genere»

Vi segnaliamo inoltre, per saperne di più del gioco appena uscito su PlayStation, la nostra recensione dettagliata del titolo.

In tema Sony PlayStation, vale la pena ricordare che è stato da poco annunciato un nuovo State of Play, che andrà in onda mercoledì 27 ottobre alle 23:00 ora italiana.

Dal colosso nipponico è anche arrivata ultimamente una delle notizie più calde degli ultimi giorni, ovvero l’arrivo di God of War su PC.

Abbiamo poche informazioni per fare speculazioni, ma ci potrebbe essere anche spazio per alcuni porting in arrivo su console Sony.