Il popolare multiplayer “impostore” arriva su PS5 e Game Pass a breve

Among Us è diventato in breve tempo un vero e proprio fenomeno, soppiantato (almeno in parte) gran parte degli altri titoli multigiocatore online disponibili.

Ora, sembra che a breve anche i possessori di DualSense (e non solo) avranno modo di mettere mano al titolo, grazie all’annuncio della nuova versione.

Complice del successo inaudito, un passaparola vincente attraverso tutti i maggiori canali social del mondo, sebbene qualcuno lo abbia in ogni caso definito un gioco da idioti.

Del resto, delle sue qualità ve ne abbiamo parlato a chiare lettere anche nella nostra recensione che trovate sulle pagine di SpazioGames.

Ora, come riportato anche da Gematsu, quattro nuove versioni di Among Us arriveranno a breve, assieme a una serie di nuovi aggiornamenti, oltre ovviamente all’opzione per il cross-platform.

Il gioco sarà infatti lanciato per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 e Xbox One il 14 dicembre, come annunciato dallo sviluppatore Innersloth.

Le versioni PlayStation includeranno Ratchet & Clank come personaggi giocabili esclusivi, mentre le versioni Xbox saranno disponibili anche tramite Xbox Game Pass.

Inoltre, il publisher Maximum Games ha annunciato che l’edizione fisica precedentemente annunciata “Crewmate” sarà lanciata al dettaglio il 14 dicembre in Europa, il 16 dicembre in Giappone e Corea del Sud, e in Nord America l’11 gennaio 2022.

Le edizioni “Imposter” ed “Ejected” saranno invece lanciate nella primavera del 2022 in diverse nazioni del mondo.

Ricordiamo che Among Us è stato lanciato per la prima volta per iOS e Android nel giugno 2018, seguito dalla versione PC Steam nel novembre 2018.

Una versione Switch è disponibile infine dal mese di dicembre dello scorso anno, portando il party game per 4-10 giocatori da giocare online e in locale a base di lavoro di squadra e tradimenti anche sulla piattaforma ibrida.

