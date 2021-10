PlayStation, annunciato un nuovo State of Play: ecco contenuti e data

Era passato tantissimo tempo dall’ultimo State of Play, la serie di eventi digitali in cui PlayStation racconta tutte le ultime novità delle sue piattaforme.

L’ultimo appuntamento ha avuto come contenuto principale Deathloop, a cui Sony ha dedicato buona parte del tempo.

PlayStation aveva fissato l’ultimo State of Play addirittura l’8 luglio, vi ricordate di cosa si era parlato all’epoca?

Curiosa fu anche la reazione di Xbox, che aveva seguito l’evento e aveva addirittura espresso la sua opinione sugli annunci.

Cosa possiamo aspettarci, quindi, dal prossimo State of Play di PlayStation? Sony è stata molto avara in questo caso e, a differenza degli ultimi eventi, non ci sarà un videogioco centrale o un tema forte.

Intanto segniamo l’appuntamento, perché andrà in onda mercoledì 27 ottbre dalle ore 23.00 italiane.

Non ci sono in realtà moltissime informazioni, stando al post sul blog ufficiale e all’immancabile comunicazione su Twitter.

A new State of Play is heading your way next Wednesday, October 27 starting at 2:00pm PT / 10:00pm BST.

— PlayStation (@PlayStation) October 22, 2021