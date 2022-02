Cyberpunk 2077, scovato un misterioso interruttore a Night City (e qualcuno lo ha premuto)

Cyberpunk 2077, il gioco di ruolo di CD Projekt RED, è di recente arrivato anche su PS5 e Xbox Series X|S con una versione sviluppata per la next-gen, con tante novità.

La nuova patch 1.5 ha infatti ottimizzato l’opera CDPR anche su piattaforme di attuale generazione, aggiungendo anche tutta una serie di caratteristiche mai viste prima.

Se le novità incluse nel pacchetto ve le abbiamo elencate nel nostro ricco recap, a quanto pare continuano a sbucare chicche e curiosità realmente interessanti.

Al netto di una feature promessa che purtroppo a quanto pare non tornerà mai, un giocatore ha ora scovato una particolarità in grado di “trasformare” la città di Night City.

Ora, come riportato da The Gamer, sembra proprio che non tutte le novità incluse nel gioco siano state messe nero su bianco da CDPR.

Alcune feature saranno scoperte nei prossimi giorni, proprio come una particolarità scovata da tale “K0neer”, il quale ha condiviso un video sul subreddit di Cyberpunk 2077.

La clip mostra un misterioso interruttore che, se premuto, spegne tutti i lampioni di un intero isolato della città.

Curioso come, a fronte di ciò, spegnere le luci della città trasformi Night City in una metropoli ancora più buia di quanto già non lo sia.

Al momento, spegnere l’interruttore non sembra avere ripercussioni pratiche all’interno dell’economia della storia del gioco, né per quanto concerne alcuna missione nello specifico. Chissà che non esca allo scoperto qualche altra curiosità legata alla cosa, nelle prossime ore.

