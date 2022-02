Cyberpunk 2077 si aggiorna di nuovo, a sorpresa

Cyberpunk 2077, il gioco di ruolo di CD Projekt RED, è di recente approdato anche su PS5 e Xbox Series X|S con una versione sviluppata espressamente per la current-gen.

La nuova patch 1.5 è stata infatti in grado di ottimizzare l’RPG di CDPR anche su piattaforme di attuale generazione, correggendo bug e aggiungendo anche alcune feature niente male.

Dopo avervi spiegato per filo e per segno tutte le novità nel nostro ricco recap, a quanto pare gli sviluppatori polacchi non hanno dimenticato ora di rilasciare un altro hotfix anche per quanto riguarda la versione PC.

Come riportato infatti sui canali social della compagnia, un nuovo aggiornamento di Cyberpunk 2077 corregge infatti un problema specifico dell’edizione per personal computer.

Stando a quanto reso noto dalla compagnia, il nuovo hotfix risolve i crash legati al software audio segnalati da molti utenti all’avvio del gioco.

L’aggiornamento partirà in automatico una volta fatto partire il gioco sul vostro computer. La patch non dovrebbe correggere altri errori o bug del gioco, perlomeno stando a quanto segnalato sino ad ora.

Poco sotto, il tweet ufficiale dello sviluppatore polacco, pubblicato solo pochi minuti fa.

A hotfix for #Cyberpunk2077 is out on PC. It addresses audio software-related crashes on game launch. pic.twitter.com/MXjVCaBTL8 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 28, 2022

Restando in tema, avete letto che un giocatore ha da poco scovato un pulsante misterioso in grado di “trasformare” la città di Night City?

Parlando ancora della versione PC del gioco, questa ha infatti da poco il gioco ha ricevuto il supporto AMD FidelityFX Super Resolution, oltre ad aver migliorato la qualità dell’immagine ray-tracing nel gioco.

Per concludere: siete tra i completisti che amano collezionare Trofei e avevate cominciato il viaggio su Cyberpunk 2077 su PlayStation 4? Se la risposta è positiva, sappiate che da qualche giorno ci sono novità davvero molto interessanti per tutti voi.