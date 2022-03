CD Projekt, da The Witcher a Cyberpunk, è pugno duro contro la Russia

Eventi come il conflitto bellico ai danni dell’Ucraina stanno avendo effetti anche nel mondo dei videogiochi, tanto che ora anche CD Projekt RED ha deciso di tornare sull’argomento.

Lo studio polacco celebre per la saga videoludica di The Witcher aveva già dimostrato nei giorni scorsi il proprio supporto per l’Ucraina.

Un appello globale e la possibilità di effettuare donazioni sono stati i primi passi del team autore di Cyberpunk 2077 per sensibilizzare i suoi giocatori circa la crisi ucraina.

Ora, dopo che anche gli sviluppatori di Stalker 2 hanno alzato bandiera bianca, CDPR ha deciso di “attaccare la Russia”.

CD Projekt RED ha infatti comunicato in via ufficiale lo stop alle vendite di tutti i suoi prodotti nel territorio russo, come reso noto sulla pagina ufficiale della compagnia attraverso un tweet pubblicato in queste ore.

Anche il recente aggiornamento next-gen di Cyberpunk 2077 non potrà essere più scaricato dal popolo russo, a meno che non sia già nell’account dei giocatori.

Poco sotto, il post ufficiale della compagnia polacca (via ResetEra):

«Alla luce dell’invasione militare russa del nostro paese vicino, l’Ucraina, fino a nuove comunicazioni il gruppo CD Projekt ha preso la decisione di fermare la vendita di tutti i giochi in Russia e Bielorussia», si legge nel messaggio.

E ancora, «abbiamo iniziato a lavorare con i nostri partner per fermare le vendite digitali e cessare la disponibilità di copie fisiche dei prodotti CD Projekt, come anche di tutti i giochi distribuiti sulla piattaforma GOG, ai territori di Russia e Bielorussia».

Infine, il messaggio recita:

L’intero team di CD Projekt resta vicino alle persone dell’Ucraina. Non siamo un’entità politica in grado di influenzare direttamente lo stato delle cose, e non vogliamo esserlo, ma crediamo fermamente nel fatto che le entità commerciali, unite, abbiano il potere di ispirare i cambiamenti globali nei cuori e nelle menti di delle persone comuni.

Insomma, una presa di posizione dura e inamovibile, che fa il paio con quanto deciso anche dal colosso americano Electronic Arts.

Ma non solo: in queste ore il governo ucraino ha fatto esplicita richiesta a PlayStation e Xbox di “bloccare” i giocatori russi dai loro servizi di punta.

Senza contare che anche l’annuncio di Pokémon Scarlatto e Violetto avrebbe potuto risentire dell’impatto del conflitto tra Russa e Ucraina.