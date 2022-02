Cyberpunk 2077 su next-gen ORA: le novità annunciate (anche old-gen!)

Come era stato anticipato, la giornata di oggi è quella dedicata a scoprire Cyberpunk 2077 su console di nuova generazione, con un nuovo aggiornamento in arrivo oggi, già disponibile, in realtà anche sulle vecchie piattaforme per implementare diverse migliorie e cambiamenti decisamente sostanziali.

Durante la diretta sul suo canale ufficiale, CD Projekt RED ha mostrato Cyberpunk 2077 in azione su PlayStation 5, Xbox Series S e Xbox Series X. Per chi lo ha provato su console di vecchia generazione, sarà sicuramente stato già d’effetto vedere l’inventario aprirsi rapidamente. Abbiamo visto V in azione in un club per completare un contratto, in un gameplay in interni finito con una sequenza d’azione.

L’aggiornamento 1.5 sarà disponibile su tutte le piattaforme e porta anche all’update per macchine di nuova generazione. Tra le novità del gioco, è stato ridisegnato completamente l’albero delle abilità e, una volta scaricato l’aggiornamento, potrete riassegnare tutti i punti dei vostri perk, perché una volta fatto li troverete azzerati.

Cambiamenti al combattimento

Il combattimento del gioco è stato ribilanciato e sono stati rimossi anche dei potenziamenti che erano stati ritenuti poco utili: ora, assicura CD Projekt, potete divertirvi con build inediti più efficaci, sia per l’attacco rapido sia per lo stealth, a seconda del vostro stile. È stato migliorato anche il lancio dei coltelli contro gli avversari, che ora funzionano in modo più simile a un boomerang.

È stata cambiata sensibilmente l’intelligenza artificiale dei nemici in combattimento. Secondo gli autori, ora i nemici cercano copertura in modo più scaltro, si muovono per cercare di schivare i vostri attacchi e, secondo gli autori, «giocando vi renderete conto di importanti cambiamenti nella qualità dell’IA».

Cambiamenti alla guida, alla folla e al traffico

Sono stati migliorati anche il modello di guida ed è cambiata l’inquadratura per la guida in soggettiva, che ora mostra meglio sia la strada che il cruscotto del vostro veicolo. Alcune auto, ad esempio, avevano un abitacolo troppo basso che non permetteva di vedere la strada: questo problema è stato risolto, assicurano gli sviluppatori del team polacco.

Ci sono cambiamenti anche per la folla e per il traffico. «La città ora è più viva» spiegano gli autori, «e ora il pubblico può reagire alla vostra aggressività, potrebbero anche spararvi contro se gli puntate contro un’arma». In questo modo, secondo CD Projekt RED ci saranno più reattività «e più vita» a Night City, poiché persone diverse risponderanno in modo diverso.

Sono state cambiate anche delle animazioni dei pedoni e le persone non spariscono dietro di voi in caso vi voltaste, perdendole di vista, come succedeva invece prima.

Patch 1.5 is coming soon to PC, Stadia, and consoles! It brings various improvements to the game, numerous quest and gameplay fixes, as well as a number of free DLCs. On top of that, it contains the next-gen update PlayStation 5 and Xbox Series S/X!https://t.co/qnNgifGJZy pic.twitter.com/swLOUNTIcD — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 15, 2022

Per quanto riguarda il traffico di Night City, ora gli automobilisti reagiscono alle situazioni di panico se il giocatore crea un momento di pericolo: se sparate a un’automobile, l’autista cercherà di svignarsela, o di investirvi, per cercare di divincolarsi dalla brutta situazione.

La UI della finestra in cui si salta da un orario all’altro è stata ridisegnata, in modo che non dobbiate più fare la somma delle ore per capire in quale finirete. Ora la città è più sensibile agli orari: di mattina troverete più auto e più persone che durante la notte, ad esempio, e scatenando situazioni di pericolo è più plausibile vedere scatenarsi degli incidenti a catena.

Inoltre, un autista che ha un incidente può svenire sul volante, bloccando il traffico perché rimasto incosciente alla guida. CD Projekt RED ha chiamato queste meccaniche «panic driving», ossia il panico alla guida, che creeranno molta confusione reagendo alla vostre azioni, rendendo Night City più credibile.

Cyberpunk 2077

Cambiamenti alla mappa

La nuova mappa di Night City permette di capire più facilmente quali sono gli incarichi primari e quali secondari, già solo dal colore delle loro icone. Vengono anche indicate delle missioni ancora non scoperte, in maniera tale che possiate sapere dove andare a scoprire quello che non avete ancora svelato.

Inoltre, nelle icone dei diversi fixer è possibile vedere da subito quanti incarichi per quella persona sono stati già completato, così da farsi un’idea più semplice di quanto siamo andati avanti con i progressi.

A tal proposito, i fixer offrono ora nuove ricompense quando completate gli incarichi per loro – e ci sarà quindi più fantasia che in passato. Sono anche stati introdotti dei filtri per la mappa, in modo che non veniate sommersi da tutte le icone contemporaneamente e che possiate orientarvi molto più facilmente.

Ricompense ed economia

L’economia di gioco è stata ribilanciata completamente. Otterrete ricompense diverse, otterrete più soldi, le auto ad esempio costeranno meno da acquistare. CD Projekt riteneva che il gioco richiedesse troppe risorse per ottenere alcune cose, motivo per cui si è deciso di ribilanciare un po’ sia quanto V otterrà dai suoi lavori, sia quanto le/gli sarà richiesto di spendere.

Ci sono anche tante nuove cose acquistabili grazie un nuovo DLC gratuito che arriva con l’aggiornamento: in un negozio, ad esempio, si trovano nuove armi, particolarmente colorate e vivaci e molto nello stile di Night City. Ci sono anche nuove bocche da fuoco per ridurre il rinculo, nuovi mirini e generalmente nuovi fucili tutti da provare.

Le telefonate e cambiare l’aspetto di V (finalmente!)

Ora V può anche rifiutare le chiamate dalle missioni secondarie, se vi danno fastidio. In quel caso, l’NPC vi scriverà un messaggio, in modo da non disturbarvi troppo. Potete anche decidere di rifiutare in automatico alcuni chiamanti, come ad esempio Regina e le sue commissioni per la Polizia.

Finalmente è possibile cambiare l’aspetto di V durante il gioco: vi basta raggiungere lo specchio del vostro appartamento per aprire il menù apposito e sistemare il look del vostro protagonista. Dai capelli al colore degli occhi, dall’acconciatura agli orecchini e i tatuaggi. Ci sono nuovi colori, nuove opzioni di scelta, perfino nuove scelte di make-up per il trucco del vostro protagonista (e sì, c’è il rossetto rosso, che pare fosse particolarmente richiesto). Queste nuove opzioni estetiche (non l’uso dello specchio, ma le nuove acconciature e i nuovi trucchi) sono parte del secondo DLC gratis.

Ora potete cambiare aspetto allo specchio durante il gioco

Sul vostro computer a casa di V avete la possibilità di rivoluzionare l’arredamento del vostro appartamento e potete anche affittare nuove abitazioni, diverse da quella dove il vostro personaggio risiede. Ovviamente, per farlo dovrete pagare eddie sonanti, ma questo rientra nel discorso dell’economia ribilanciata del gioco. Queste novità sono parte di un terzo DLC gratuito che accompagna questo aggiornamento.

I nuovi appartamenti sono sparsi per tutta Night City e potete scegliere voi quale quartiere sia più congeniale per il vostro protagonista, da Downtown a JapanTown, fino alla costosissima Corpo Plaza. Potete accedere agli appartamenti in affitto anche dal vostro inventario, il che non vi costringe a gestire la cosa dal PC del vostro appartamento. Potreste anche semplicemente trovarli esplorando e decidere di affittarli.

L’affitto si paga solo una volta, non avrete una scadenza che richiederà di pagare periodicamente l’affitto. Gli appartamenti saranno molto diversi tra loro e l’idea di CD Projekt era quella di consentire una maggior componente da gioco di ruolo, per farvi esprimere la personalità che avete immaginato per il vostro personalissimo V. Affittare un appartamento non vi impedisce di affittarne un altro, non sono mutuamente esclusivi e potete anche averli tutti, se lo preferite.

Tutti i vostri appartamenti condivideranno la scorta e il baule delle armi, in modo che non dobbiate tornare alla cassa precisa dove avevate lasciato un’arma, per recuperarla.

Alcune delle attività che potete svolgere nel vostro appartamento vi danno dei perk positivi, come ad esempio dormire.

Miglioramenti alle romance

Ci sono novità anche per le romance. Mentre sviluppate una relazione potete mandare messaggi al vostro potenziale partner – per tutti sarà diverso perché ciascuno ha una sua personalità, ma secondo gli autori «ci sono molte cose da scoprire che non vogliamo anticiparvi».

Inoltre, se iniziate una relazione con qualcuno il suo appartamento diventerà anche un vostro rifugio, e a quanto pare c’è la possibilità di avere una relazione un po’ più fisica rispetto al passato, quando magari andate a visitare il vostro partner e passate la notte insieme. Le romance, insomma, sono più vive e non sono qualcosa da portare a termine per poi non vedere mai più il vostro amato, come succedeva in precedenza.

Un nuovo DLC legato a Johnny

Ora nella modalità foto, quando giocate nei panni di Johnny Silverhand potete sistemarlo in pose molto più divertenti che vi permetteranno di immortalare il divo e rivoluzionario rocker di Night City e sbizzarrirvi come fotografi digitali. Non sono pose disponibili, ovviamente, quando giocate come V, ma solo nei flash con protagonista Johnny.

Le dimensioni della patch

La patch sarà disponibile su tutte le piattaforme e peserà circa 40 GB, essendo molto corposa. Su PlayStation 5 dovrete prima scaricare a mano la versione PS5, non si installerà sovrascrivendo la versione PS4 in retrocompatibilità che avete già installato.

Su PS5 è supportato DualSense in modo unico, nella guida dell’automobile e anche nell’uso delle armi, sottolinea CD Projekt RED. Scherzando, si è parlato anche di una implementazione nelle scene di sesso con i JoyToy. Anche lo speaker dello speciale controller di casa Sony sarà utilizzato: sarà da questo che arriveranno i pensieri di V e i suoi commenti tra sé e sé.

Su PS5 e Xbox Series X il gioco avrà una modalità performance a 60 fps e 4K dinamico. La modalità ray-tracing includerà invece 30 fps, 4K dinamico e ray-tracing con SSR migliorato su entrambe le console.

La versione PC includerà ora una modalità Benchmark che permetterà di testare le vostre impostazioni e trovare quelle ideali per il vostro PC. Sarà utilizzabile sia su NVIDIA che su AMD.

Quando arriva la patch?

È stato confermato come da leak che la patch con l’aggiornamento 1.5 e l’arrivo del gioco su console di nuova generazione è disponibile ora. Potete già procedere a scaricare l’aggiornamento da subito e giocare.

Confermata anche la demo gratuita su tutte le piattaforme di nuova generazione, che vi permetterà di provare il gioco per cinque ore (o per trenta giorni, se volete distribuire le ore) per vedere se vi piace o no. Una volta confermata la cosa, potrete decidere di acquistare il gioco definitivo o no, trasferendo le cinque ore di prova consentite dalla demo, senza perderle.

Il log completo dell’aggiornamento

Potete trovare sul sito ufficiale di Cyberpunk il log completo con davvero tutti i contenuti della patch.