Alan Wake Remastered arriva anche su Switch? Spunta un indizio

Uno dei titoli più attesi per i prossimi mesi è sicuramente Alan Wake Remastered, la versione restaurata dell’amatissimo classico realizzato da Remedy Entertainment.

Il titolo è stato precedentemente confermato per il lancio su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, ma nelle ultime ore è emerso un importante indizio che suggerirebbe il suo arrivo anche su Nintendo Switch.

In un nostro speciale vi abbiamo raccontato come il titolo rappresenta una sfida all’egemonia mediatica di PlayStation, dato che rappresenta il ritorno di una ex esclusiva Xbox 360, a questo punto forse anche su console Nintendo.

Secondo un noto giornalista, l’operazione servirebbe a prepararne l’imminente sequel: avrebbe dunque certamente senso da questo punto di vista cercare di far conoscere Alan Wake al maggior numero di giocatori possibile.

Come riportato da Video Games Chronicle, l’ente di classificazione dei videogiochi brasiliano ha da poco svelato che Alan Wake Remastered sarà consigliato nel loro territorio da giocatori di età superiore ai 14 anni, rendendolo dunque in linea con le altre classificazioni nel resto del mondo.

La vera notizia è però che, oltre alle versioni che sono state già confermate, è emersa anche una misteriosa versione del titolo per Nintendo Switch, di cui fino ad ora non si conosceva l’esistenza.

Come potete osservare dallo screenshot che vi riporteremo qui sotto, l’action-adventure ha una sezione dedicata proprio per la console ibrida di Nintendo:

Si tratta sicuramente di una scoperta curiosa, dato che Remedy Entertainment fino ad ora non ha confermato di avere in programma un’ulteriore versione specifica di questo capitolo.

In attesa di una conferma ufficiale, i fan stanno dunque iniziando a speculare in quale formato potrebbe essere distribuito questo gioco, ovvero se verrebbe scelta la strada del cloud gaming, come avvenne per Control, o se invece ci sarebbe una vera e propria edizione fisica.

Nonostante si tratti di un indizio importante, invitiamo naturalmente i nostri lettori a prendere la notizia con le dovute precauzioni e di prenderlo come un rumor: naturalmente vi terremo aggiornati sulle nostre pagine per tutte le ultime novità.

Considerando che le versioni next-gen non supporteranno alcune delle feature più richieste, non sembra in effetti impossibile immaginare che il titolo possa girare anche su Nintendo Switch.

In compenso, gli utenti PS5 potranno essere felici di scoprire che una delle caratteristiche esclusive sarà invece implementata con la giusta attenzione.

La versione Remastered, a prescindere dalla versione scelta, farà inoltre alcune piccole modifiche: saranno infatti rimossi alcuni riferimenti pubblicitari.