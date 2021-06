Abandoned esiste davvero: svelata collaborazione con un grande studio

Nonostante l’atteso giorno del reveal di Abandoned sia ormai vicino, molti fan continuano a dubitare della reale esistenza di questo gioco, sospettosi che sia una trovata pubblicitaria per annunciare un titolo completamente diverso.

La teoria più diffusa online è che possa trattarsi in realtà di un titolo segreto di Silent Hill, che avrebbe a capo del progetto Hideo Kojima.

Il reveal era inizialmente previsto per questo martedì, ma arriverà soltanto domani per via di problemi non meglio specificati con la localizzazione.

Lo studio ha smentito più volte che questa collaborazione esista davvero: il creatore ha perfino deciso di mostrarsi in volto per dimostrare di non essere un attore.

Abandoned collaborerà con uno studio che ha lavorato a diversi big su PlayStation.

Come riportato da PushSquare, oggi Blue Box Game Studios ha deciso di dimostrare ancora una volta come il progetto sia reale ed attualmente in corso svelando una collaborazione con uno studio di outsourcing molto importante.

Si tratta di Nuare, un’azienda che ha collaborato a molte delle più grandi esclusive PlayStation degli ultimi mesi, tra le quali citiamo The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima e Death Stranding.

Tramite un post pubblicato sull’account Twitter degli sviluppatori, Nuare si è mostrata anch’essa in volto, affermando, nel caso ce ne fosse bisogno, che è composta da 70 professionisti realmente esistenti dell’industria del videogioco.

Il loro scopo è quello di fornire i migliori art asset possibili per i propri partner, di cui è possibile vedere una lista estensiva tramite la propria pagina web.

Dopo questo ulteriore reveal decisamente importante, sembra che il numero di fan convinti che Hideo Kojima sia coinvolto dietro questo progetto pare stia iniziando a diminuire.

In ogni caso, saremo in grado di scoprire la verità solamente domani, quando la tanto attesa app trailer sbarcherà su PS5 e ci mostrerà nel dettaglio il vero nome di questo progetto.

C’è da dire che la vicenda è stata alimentata anche da teaser degli stessi sviluppatori, come un post che sembrava lasciar intendere come in realtà il gioco dovesse chiamarsi Silent Hill.

Qualche giorno fa anche il giornalista Jason Schreier aveva ammesso di non credere più che dietro il progetto ci fosse l’impronta di Hideo Kojima.

In ogni caso, lo studio ha ammesso che Abandoned arriverà anche su PC, seppur non sia ancora chiaro quando questa versione sarà lanciata.