Abandoned è davvero collegato a Hideo Kojima? Arrivano nuove smentite

Gli appassionati di videogiochi stanno ormai attendendo con impazienza il reveal di Abandoned, dato che moltissimi giocatori sono convinti che dietro questo misterioso titolo ci sia in realtà Hideo Kojima.

Nonostante Blue Box Game Studios, il misterioso sviluppatore indipendente che sta realizzando il progetto, ha smentito più volte di non avere alcun collegamento con il creatore di Metal Gear Solid, i fan si dicono sempre più convinti che il titolo sarebbe in realtà un nuovo capitolo di Silent Hill realizzato da Kojima.

A smorzare l’entusiasmo ci ha pensato anche Jason Schreier, il noto giornalista di Bloomberg che nelle ultime ore si è interessato particolarmente alla vicenda.

Ha avuto infatti l’occasione di poter intervistare Hasan Kahraman, l’autore del progetto: al termine di questa chiacchierata, Schreier si è detto convinto che non sia davvero collegato a Hideo Kojima.

Blue Box ha confermato nuovamente di non avere collegamenti con Hideo Kojima.

Non solo: a tutti coloro sospettassero che Kahraman non fosse neanche una persona realmente esistente, ha avuto modo di ribadire come sia per davvero, secondo lui, uno sviluppatore indipendente.

Tuttavia, ha ammesso che ha chiuso l’intervista rimanendo con «più domande che risposte», dato che alcuni punti della vicenda, qualunque sia la verità su Abandoned, continuano a non essere affatto chiari.

The ultimate question: Is this secretly a Hideo Kojima production or an indie developer who promised the world, got caught up in a whirlwind of coincidences and conspiracies, and may now be scrambling to figure out what to do next? — Jason Schreier (@jasonschreier) June 21, 2021

Per esempio, Jason Schreier ammette di voler scoprire chi sono i misteriosi finanziatori di Abandoned, ma soprattutto quali altri sviluppatori lavorano per lui e come fa uno studio poco conosciuto a poter promettere una grafica in 4k a 60fps.

La sua riflessione si conclude con un semplice dubbio:

«[Abandoned] è davvero un gioco segreto di Hideo Kojima, oppure è una produzione indie che ha promesso il mondo, si è ritrovata nel mezzo di un ciclone di cospirazioni e teorie ed adesso sta cercando di capire che cosa fare adesso?»

Nel frattempo, come riportato da PlayStation LifeStyle, Blue Box Game Studios ha riportato un messaggio di Hasan Kahraman, che apparso in video ha chiarito una volta per tutte di non essere realmente Hideo Kojima e di non essere nemmeno un attore, mostrando a tutti il suo volto e che si tratta di una persona «reale».

Quick message from Hasan: pic.twitter.com/1oVeaMvu3w — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 22, 2021

In ogni caso, è probabile che molti fan vorranno comunque aspettare la app trailer su PS5, posticipata di qualche giorno, prima di poter avere la certezza che sia davvero una produzione indie oppure no.